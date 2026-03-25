Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco abre inscrições

O Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco realiza em 2026 a maior edição de sua história. De 20 a 29 de novembro, o evento celebrará 16 anos com a ampliação de sua duração para dez dias, a criação de seu mercado internacional de animação, o Animage Conecta, e a estreia da Mostra Competitiva de Longas-Metragens, que passa a integrar a programação ao lado da tradicional competição de curtas. As inscrições para as mostras estão abertas até 30 de junho pela plataforma FilmFreeway.com/ANIMAGEFestival, e os prêmios alcançam 11 categorias.

A criação do Animage Conecta marca uma inflexão importante para o festival ao estruturar um espaço profissional dedicado ao estímulo de novos talentos, à formação, ao intercâmbio e à geração de negócios. Realizado de 20 a 23 de novembro, o programa reúne oficinas, pitchings, meetups, conferência, masterclasses, debates, painéis, mesas e entrevistas, muitas com transmissão online. O novo mercado fortalece a articulação do Animage com o ecossistema da animação no Brasil e no exterior, estimulando conexões entre artistas, estúdios, produtoras e players de todo o mundo.

As Mostras Competitivas de 2026 contemplam curtas e longas nacionais e internacionais recentes, selecionados pela curadoria do festival com prêmios que somam R$ 32 mil, distribuídos entre categorias como Melhor Curta, Melhor Longa, Melhor Curta Brasileiro e Melhor Curta Infantil, além do Troféu Animage, concedido a outras categorias técnicas e artísticas. O resultado dos selecionados para a competição será divulgado em 30 de julho.

As mostras especiais de curtas e longas, por sua vez, incluem retrospectivas, sessões temáticas e obras inéditas. A Mostra Parque leva sessões de curtas ao ar livre para áreas periféricas da cidade, reforçando a vocação formativa e inclusiva do festival, enquanto sessões online ampliam o alcance nacional da programação. Todas as atividades do festival, das exibições às atividades do mercado, mantêm acesso gratuito.