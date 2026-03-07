Paramount+ estreia globalmente a série “Anderson Spider Silva”

O Paramount+ disponibiliza globalmente uma de suas mais produções originais brasileiras. A série “Anderson Spider Silva”, indicada ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Minissérie, já está disponível na plataforma premium de streaming em toda a América Latina, incluindo o Brasil, e nos demais mercados onde o serviço opera, com estreia nos Estados Unidos a partir de 7 de março.

Inspirada na vida de Anderson Silva, a série narra sua jornada até se tornar um dos nomes mais importantes do MMA. Nascido em São Paulo e criado pelos tios na periferia de Curitiba, Anderson teve uma infância marcada por desafios e descobriu nas artes marciais um caminho de transformação. Ainda criança, praticava Taekwondo, Jiu-Jitsu e Muay Thai, modalidades nas quais conquistou faixa preta.

A série é estrelada por William Nascimento, Bruno Vinicius e Caetano Vieira, que interpretam Anderson Silva nas fases adulta, adolescente e infantil, respectivamente. O cantor e ator Seu Jorge interpreta o tio do lutador, enquanto Tatiana Tiburcio dá vida à tia de Anderson, ambos responsáveis por sua criação. O elenco também conta com Douglas Silva, Jean Paulo Campos, Jeniffer Dias, Larissa Nunes, Milhem Cortaz e Vaneza Oliveira.

A produção acompanha desde os seus primeiros passos no esporte até a entrada no universo profissional das lutas, destacando a conquista de seu primeiro título no Japão, marco decisivo para sua projeção internacional. Anderson Silva se tornaria, posteriormente, o maior campeão da história do esporte, defendendo o cinturão com um cartel perfeito e permanecendo invicto por sete anos.

“Anderson Spider Silva” foi produzida pela Pródigo Filmes, com Beto Gauss e Francesco Civita como produtores e Caito Ortiz como showrunner e diretor.