Primeiro longa de ficção de Adriana L. Dutra começa a ser filmado em MG, RJ e Miami

Foto: Adriana e Cláudia Dutra, irmãs e sócias da Inffinito © Leonardo Martinelli

A produtora Inffinito iniciou, no dia 23 de março, as filmagens de “I Love Cambuquira”, primeiro longa-metragem de ficção dirigido pela documentarista carioca Adriana L. Dutra (“Sociedade do Medo”, “Quanto Tempo o Tempo Tem”, “Fumando Espero”) e produzido por Cláudia Dutra. Com locações em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Miami, a comédia romântica será estrelada por Karine Teles (“Bacurau”, “#SalveRosa”), Rodrigo Pandolfo (“Nosso Sonho”, “Minha Mãe é Uma Peça”), Lindsay Paulino, em sua estreia no cinema, e um elenco que reúne Suzy Lopes, Kaiwi, Leo Morais e João Signorelli, entre outros. O filme tem distribuição da Elo Studios, coprodução internacional da ​​Minas Production e produção da Sisters On Set nos Estados Unidos.

Inspirado em uma história real, o roteiro original de Flávia Guimarães (“Berenice Procura”, “A Sogra Perfeita”, “Dez Horas para o Natal”) acompanha Carlos (Rodrigo Pandolfo) e Leonardo (Lindsay Paulino), um casal que está junto há 20 anos e começa a enfrentar uma crise no relacionamento. Para sair da rotina, eles aceitam o convite da amiga Lucinha (Karine Teles) e embarcam para Miami para comemorar o aniversário de 50 anos dela.