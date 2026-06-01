Moscou, matrioshkas e “O Clone”: como a Moskino chamou a atenção no Rio2C

No Rio2C, maior evento brasileiro dedicado às indústrias criativas, uma cena no estande da Moscow Film Cluster resumiu com precisão por que encontros como esse seguem sendo relevantes para a indústria audiovisual. Enquanto, no palco principal, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciava o lançamento da plataforma nacional de streaming Tela Brasil, outra dinâmica acontecia nos corredores do evento – menos institucional, mas igualmente relevante para o setor: a construção de conexões profissionais e humanas.

O estande da Moskino recebeu a visita da atriz Adriana Lessa, cuja interpretação de Deusa em “O Clone” a tornou conhecida por gerações de russos. A novela, que marcou época no país, continua sendo lembrada como um dos maiores fenômenos da televisão brasileira no exterior e, para muitos espectadores, a primeira aproximação com as produções latino-americanas. Por isso, a presença de uma de suas estrelas no espaço do Cluster, em pleno Rio de Janeiro, adquiriu um significado quase simbólico.

Adriana demonstrou interesse em conhecer mais de perto as iniciativas da Moscow Film Cluster, fazendo perguntas sobre os projetos em desenvolvimento, a infraestrutura de produção e os festivais realizados na capital russa. Durante a visita, ela também se encontrou com o CEO da Moskino, George Prokopov. Na conversa, a atriz falou com carinho sobre a Rússia e comentou que continua recebendo mensagens de admiradores de “O Clone” no país. Adriana destacou ainda o desejo de visitar Moscou, participar de festivais de cinema, conhecer pessoalmente as instalações do Cluster e vivenciar de perto o ambiente cinematográfico da cidade.

Outro momento que parecia feito sob medida para as redes sociais foi um pequeno episódio envolvendo uma matrioshka. No estande da Moskino estava exposta a tradicional boneca russa, um souvenir que, em muitos países, acabou se tornando um dos símbolos visuais mais reconhecidos da Rússia. Adriana não apenas pegou a peça nas mãos, mas passou alguns minutos observando atentamente a pintura, fazendo comentários bem-humorados e elogiando sua beleza. Ao final, em um gesto espontâneo, deu um leve beijo na matrioshka diante das câmeras, enquanto falava sobre seu carinho pela Rússia. Foi um daqueles momentos em que a diplomacia cultural se constrói em poucos segundos.

Também é importante considerar o contexto em que tudo isso aconteceu. Neste ano, o Rio2C voltou a confirmar seu papel como uma das principais plataformas da economia criativa na América Latina. A programação incluiu o anúncio da plataforma pública de streaming Tela Brasil, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além da presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e de nomes de destaque do audiovisual, da música e da televisão brasileira. Nesse cenário, o fato de a Moscow Film Cluster manter um estande próprio e receber a visita de personalidades como Adriana Lessa sugere que sua presença já é percebida como parte das conversas internacionais do setor, e não apenas como uma participação pontual.

Para a Moskino, esse reconhecimento também reforça a estratégia adotada nos últimos anos: não apenas promover iniciativas em Moscou, mas estar presente nos fóruns onde se discutem os rumos da indústria audiovisual global. O Rio2C é um desses espaços. Reúne autoridades públicas, executivos, produtores e criadores, além de servir de palco para anúncios e debates que ajudam a definir as prioridades da indústria. Nesse contexto, ganha destaque o interesse despertado pelo estande da Moskino entre profissionais e personalidades conhecidas do público dos dois lados do Atlântico.