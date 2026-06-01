Festival Curta! inicia a 4ª edição com mais de 160 filmes e séries

Foto: “Cineastas – 2ª Temporada”, de Hermes Leal

Com exibição online e gratuita para todo o país, começa o 4º Curta! Festival – Documentários e Ficções BR, apresentado pela Claro. Neste ano, são mais de 160 conteúdos, divididos em quatro mostras competitivas: as tradicionais Produção Canal Curta! e Outras Janelas, e as estreantes Brasiliana e Porta Curtas. As produções ficam disponíveis de 1º a 30 de junho. Os títulos concorrem a mais de R$ 170 mil em prêmios. Como tradição, o público participa de forma ativa e ajuda a definir os vencedores através dos votos nas melhores obras, e também indica os destaques que serão premiados pelo júri especializado.

Pelo site curtafestival.com.br, o público tem acesso a filmes e episódios de séries sobre temas contemporâneos e também sobre eventos e figuras históricas relevantes, apresentando debates fundamentais nos campos das Artes e da Humanidade, os dois eixos centrais do festival. São obras que resgatam a trajetória de Dom Hélder Câmara, Nelson Pereira dos Santos, Rita Lee, e que destacam a Amazônia, a literatura, o teatro, entre outros tópicos.

O evento tem patrocínio da Claro através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, e apoio da Academia Internacional de Cinema, Estação NET, Quanta, RioFilme, Start Locadora, Revista de CINEMA, Associação Brasileira de Cinematografia e da Revista Bula.

Após o mês de exibições, o festival inicia a programação presencial que terá Salas de Montagem, sessões de filmes em finalização com diretores e montadores, e Masterclasses com realizadores. A programação presencial acontece entre os dias 3 e 6 de agosto, e será divulgada em breve. A cerimônia de premiação será no dia 7 de agosto.

A competitiva Produção Canal Curta! tem 20 produções, divididas em Artes e Humanidades, viabilizadas pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e exibidos no Curta! entre junho de 2025 e maio de 2026. O voto do público define os finalistas; o júri especializado escolhe os vencedores.

Integram a mostra documentários como “Cazuza: Boas Novas”, de Nilo Romero e Roberto Moret, que apresenta imagens inéditas da produção dos três últimos álbuns e os últimos anos do cantor; e “Brasiliana – A História do Musical Afro que Apresentou o Brasil ao Mundo”, de Joel Zito Araújo, sobre a companhia de teatro de revista Brasiliana que percorreu mais de 90 países ao longo de seus 25 anos de atividade.

E séries como “Fronteiras da Memória”, de Stela Grissoti. Em três episódios, a produção expõe a violência e traumas das Ditaduras Militares na Argentina, Brasil e Chile, resgatando histórias e experiências que mostram como os países lidam com a memória deste período; e a segunda temporada de “Cineastas”, de Hermes Leal, com dez episódios que revelam o processo criativo, as influências e a trajetória de cineastas como Kleber Mendonça Filho, Laís Bodanzky e Julio Bressane.

A mostra Outras Janelas, única com inscrições abertas ao público, reúne filmes e séries documentais brasileiros produzidos a partir de 2023, com ou sem exibição prévia em TV ou streaming, alinhados às temáticas da programação do Curta!: Música, Artes, Cena & Cinema, Pensamento e História & Sociedade. Nesta categoria, o público elege as melhores produções.

Inclui obras como “Fernanda Abreu — Da Lata 30 Anos”, de Paula Severo, com material inédito das gravações do álbum Da Lata; e “Agudás, os Brasileiros do Benin”, de Aída Marques, que investiga vestígios culturais e contradições deixadas por três séculos de relação histórica entre o Brasil e os países da África. E a série “Como Nascem os Heróis”, de Iberê Carvalho e Rafael Leporace Farret, que em dez episódios apresentados por Rita Von Hunty conta a história de personalidades brasileiras que integram o Livro de Aço dos Heróis da Pátria.

A estreante Brasiliana traz 14 filmes de ficção nacional com destaque no streaming Brasiliana TV, de clássicos a contemporâneos, como “Dona Flor e seus Dois Maridos”, de Bruno Barreto; “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues; “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral; e “Saneamento Básico, o Filme”, de Jorge Furtado.

A outra novidade é a Porta Curtas, composta por 17 curtas-metragens de ficção, documentário e animação. Dividida em uma competitiva com dez filmes, de realizadores em ascensão, como “Eu, Negra”, de Juh Almeida, sobre identidade e pertencimento; “O Condutor da Cabine”, de Cristiano Burlan, uma homenagem aos projecionistas de cinema; e outra pérolas do acervo, com sete clássicos, numa a homenagem a clássicos do curta-metragem nacional, como “Ilha das Flores” (Jorge Furtado, 1989), “Recife Frio” (Kleber Mendonça Filho, 2009), “Nelson Cavaquinho” (Leon Hirszman, 1969) e “A Dama do Estácio” (Paulo Thiago, 1968).

Em ambas competitivas, o vencedor é definido pelo público. Os streamings fazem parte do Grupo Curta! e estão disponíveis na Claro tv+.

Produção Canal Curta!:

“A Bahia me Fez Assim” (Documentário); Alternativos” (Documentário); “Amazônia Ancestral” (Documentário); “Brasiliana – A História do Musical Afro que Apresentou o Brasil ao Mundo” (Documentário); “Bruscky: um Autorretrato” (Documentário); “Cazuza: Boas Novas” (Documentário); “Ciência na Mira” (Documentário); “Cineastas – 2ª Temporada” (Série); “Da Fome ao Sonho” (Documentário); “Fronteiras da Memória” (Série) “Grandes Cenas – 3ª Temporada” (Série); “Impressões do Brasil – 2ª Temporada” (Série); “Maria Alcina em Sem Vergonha” (Documentário); “Na Onda da Maré” (Documentário); “O Brasil que Não Houve – As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas” (Documentário); “Os Ímpares – 2ª Temporada” (Série); “Palavras Permanecem – 2ª Temporada” (Série); “Paraíso” (Série) “Raiz – Arte Afro-brasileira Contemporânea” (Série); “Utopias Peregrinas: Dom Hélder Câmara” (Documentário)

Outras Janelas:

“Agudás os “Brasileiros” do Benin” (Documentário); “A Mulher sem Chão” (Documentário); “Amazônia Negra – Expedição Amapá”(Documentário); “Amor e Morte em Julio Reny” (Documentário) “Antes Que Me Esqueçam, Meu Nome é Edy Star – O Filme” (Documentário); “Até Onde a Vista Alcança” (Documentário); “Black Future, Eu Sou o Rio” (Documentário); “Cobra Canoa”; “Coisas Daqui – 4a Temporada” (Série); “Como Nascem os Heróis” (Série); “Concerto de Quintal” (Documentário); “Fernanda Abreu – Da Lata 30 Anos, o Documentário” (Documentário); “Homens Sem Lei” (Série); “InDUBtável 2 – Reggae Documento” (Documentário); “Itacoatiaras” (Documentário); “Nelson Pereira dos Santos – Vida de Cinema” (Documentário); “O Silêncio das Palmas” (Documentário); “Os 7 Campos” (Documentário); “Palco Cama” (Documentário); “Rio – Do Barroco ao Contemporâneo, um Museu a Céu Aberto” (Documentário); “Sede de Rio” (Documentário); “Sin Embargo, uma Utopia” (Documentário); “Topo” (Documentário); “Utopia Tropical” (Documentário); “Villa-Lobos em Paris” (Documentário);

Brasiliana:

“Amores Possíveis”; “Bye Bye Brasil”; “Com Licença, Eu Vou à Luta”; “Copacabana”; “Dona Flor e Seus Dois Maridos”; “Eles Não Usam Black-Tie”; “Getúlio”; “Guerra de Canudos”; “A Hora da Estrela”; “Iracema, uma Transa Amazônica”; “Nome Próprio”; “Saneamento Básico, o Filme”; “Tolerância”; “Vendo ou Alugo”

Porta Curtas:

Competitiva – “A Alma das Coisas”; “Curupira e a Máquina do Destino”; “Do Tanto de Telha no Mundo”; “Eu Faço Loucuras por Você”; “Eu, Negra”; “Mandinga de Gorila”; “Manhã de Domingo”; “O Condutor da Cabine”; “Quinze Quase Dezesseis”; “Vão das Almas”

Hors Concours – “A Dama do Estácio”; “Alfazema”; “Ilha das Flores; “Nada”; “Nelson Cavaquinho”; “Recife Frio”; “Tapa na Pantera”