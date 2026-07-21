“I Love Cambuquira” tem filmagens encerradas no Rio de Janeiro

Foto: Lindsay Paulino e Rodrigo Pandolfo © Leonardo Martinelli

Com produção da Inffinito, “I Love Cambuquira” teve filmagens encerradas no Rio de Janeiro nesta segunda (20/07). O filme, que também teve cenas rodadas em Minas Gerais e em Miami, marca a estreia da documentarista e roteirista Adriana L. Dutra (“Sociedade do Medo”, “Quando Tempo o Tempo Tem”, “Fumando Espero”) na direção de longas de ficção e é produzido por Cláudia Dutra.

A comédia romântica é estrelada por Karine Teles (“Bacurau”, “#SalveRosa”), Rodrigo Pandolfo (“Nosso Sonho”, “Minha Mãe é Uma Peça”) e Lindsay Paulino, em sua estreia no cinema, e um elenco que reúne Suzy Lopes, Kaiwi, Leo Morais e João Signorelli, entre outros. Inspirado em uma história real, o filme tem roteiro original de Flávia Guimarães (“Berenice Procura”, “A Sogra Perfeita”, “Dez Horas para o Natal”), coprodução internacional da ​​Minas Production e produção da Sisters On Set, nos Estados Unidos. A Elo Studios assina a distribuição.

O longa acompanha o delegado de polícia recém-aposentado, Carlos (Pandolfo), e seu marido, Leonardo (Paulino), dono de uma loja de doces na pequena cidade de Cambuquira, no interior de Minas Gerais. Após 20 anos juntos, eles veem a relação esfriar e enfrentam sua primeira crise conjugal. Para tentar reanimar a relação, os dois embarcam para Miami com as malas lotadas para comemorar o aniversário de 50 anos da amiga Lucinha (Karine Teles).

Em Miami, os dois vão precisar encarar seus próprios problemas de relacionamento, enquanto se metem na relação de Lucinha e David (Kaiwi), que também enfrentam questões. Com muito bom humor, “I Love Cambuquira” aborda todas as diferentes formas de afeto e amor, e também fala sobre amizade, família e, acima de tudo, a coragem de ser quem você realmente é.