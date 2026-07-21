Academia Brasileira de Cinema abre inscrições para filmes concorrerem a uma vaga para representar o Brasil no Oscar

A Academia Brasileira de Cinema abriu as inscrições para filmes que vão concorrer a uma vaga entre os indicados ao prêmio de Melhor Longa-Metragem Internacional na 99ª edição do Oscar, que será realizada no dia 14 de março de 2027. A academia é a única entidade responsável pela seleção do filme brasileiro que concorre a uma indicação na categoria. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto através deste site. A Comissão de Seleção, composta por 15 membros titulares, sendo 12 eleitos em votação entre os sócios da academia e três indicados pela diretoria, irá se reunir no dia 9 de setembro para a escolha de uma pré-lista de seis títulos. A decisão final do título escolhido será anunciada no dia 16 de setembro.

Podem ser inscritos filmes que estrearam em salas de cinema entre 1º de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026 e estiveram em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos em cinemas comerciais com fins lucrativos em benefício de seu produtor e exibidor. É necessário o envio da cópia do Certificado de Produto Brasileiro (CPB) do filme, fornecido pela Ancine, de documentos que comprovem a exibição comercial do filme durante sete dias consecutivos, sinopse, ficha técnica, trailer, cartaz, press kit e três fotos do filme. Os filmes candidatos não podem ter sido exibidos em televisão aberta, fechada ou plataformas OTT/streaming antes de seu lançamento comercial nas salas de cinemas. Caso os produtores da obra não sejam associados à Academia Brasileira de Cinema, haverá cobrança de taxa de inscrição no valor de R$1.000,00.