Chega aos cinemas “Pequenas Criaturas”, estrelado por Carolina Dieckmmann

“Pequenas Criaturas”, segundo longa-metragem da diretora e roteirista Anne Pinheiro Guimarães, chega aos cinemas de todo o Brasil em 23 de julho, com distribuição da Filmes do Estação em parceria com a Bananeira Filmes e RioFilme.

O longa foi vencedor do Troféu Redentor de Melhor Filme de Ficção no Festival do Rio 2025, e do troféu Redentor de Melhor Direção de Arte, concedido a Claudia Andrade. Estrelado por Carolina Dieckmmann, que também assina como produtora associada, o elenco reúne ainda Caco Ciocler, Leticia Sabatella, Théo Medon, Lorenzo Mello, Fernando Eiras e Michel Melamed.

O filme apresenta um retrato sensível de uma família vivendo um momento de transição ao se mudar para Brasília, em 1986, quando o Brasil ainda dava seus primeiros passos na redemocratização. Recém-chegados à capital, Helena (Carolina Dieckmann) e os filhos, André (Théo Medon) e Dudu (Lorenzo Mello), precisam se adaptar a uma nova realidade quando o marido (Michel Melamed) de Helena viaja a trabalho, deixando-os sozinhos na cidade. Enquanto ela passa a questionar suas escolhas e a reconstruir sua identidade, André vive as descobertas da adolescência, enquanto Dudu transforma o desconhecido em um universo lúdico por meio de novas amizades.