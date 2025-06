Novo filme de Flavia Castro, “Cyclone”, terá première mundial no Shanghai International Film Festival

“Cyclone”, novo filme de Flavia Castro, diretora de “Deslembro” e “Diário de uma Busca”, fará sua estreia mundial em junho, na 27ª edição do Shanghai International Film Festival, o maior festival de cinema da Ásia. Estrelado pela atriz Luiza Mariani, de “Todas as Canções de Amor”, o filme acompanha a história de Dayse, operária de uma gráfica que luta para ser reconhecida como autora de teatro, na conservadora São Paulo de 1919.

Projeto pessoal de Luiza Mariani, que já viveu a personagem no teatro e ajudou a escrever o roteiro, assinado por Rita Piffer, o longa-metragem foi selecionado para a competição oficial do festival e vai disputar, com longas de países como Alemanha, Argentina e Quirguistão, o Golden Globet (Cálice de Ouro), prêmio principal do evento, que existe desde 1993.

O filme é produzido por Luiza junto com Joana Mariani e Eliane Ferreira e tem na coprodução Walter Salles e Maria Carlota Bruno, diretor e produtora de “Ainda Estou Aqui”, Oscar de filme internacional. Estão no elenco, ainda, Eduardo Moscovis (“Ela e Eu”) , Karine Teles (“Benzinho”), Luciana Paes (“Sinfonia da Necrópole”), Magali Biff (“Pela Janela”) e Ricardo Teodoro (“Baby”). A distribuição é da Bretz Films, com previsão de estreia para o segundo semestre desse ano.

Na trama, Dayse é operária e divide seu tempo entre a gráfica onde trabalha e o Theatro Municipal, onde colabora em segredo (e mantém um romance) com o diretor Heitor Gamba, homem casado e respeitado como autor teatral. Enquanto se esforça para ganhar uma bolsa de estudos em Paris, surge uma gravidez inesperada que Dayse decide interromper. O filme é livremente inspirado nas obras “O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo”, assinada por Oswald de Andrade, e “Neve na Manhã de São Paulo”, de José Roberto Walker. O primeiro é uma espécie de diário coletivo da garçonnière mantida por Oswald, no centro de São Paulo, na década de 1910.

Por lá, passaram colegas ilustres do escritor como Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia e Monteiro Lobato que, usando pseudônimos, colaboraram para o livro com bilhetes, receitas, poemas e desenhos. A única mulher que fazia parte deste grupo era a estudante Maria de Lourdes Castro Pontes, a Deisi ou Cyclone, principal inspiração para a protagonista do filme.