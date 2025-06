Rio2C encerra edição de 2025 com participação de 2.088 palestrantes e players

A sétima edição do Rio2C chegou ao fim, no último domingo, após seis dias de intensa programação que movimentou a Cidade das Artes com painéis, shows, pitchings, rodadas de negócios, masterclasses e uma série de experiências para o público. Com a participação de grandes nomes da indústria criativa, o evento reafirmou seu protagonismo como o maior encontro de criatividade na América Latina.

Mais de 55 mil pessoas circularam pelo evento, que contou com 2.088 palestrantes e players — 130 deles internacionais, de 39 países —, 21 palcos simultâneos, 66 marcas parceiras, 74 instituições de diferentes setores da indústria criativa, 16 consulados e embaixadas, 20 eventos paralelos, 3 orquestras, 2 estudos inéditos e a distribuição de 5.579 ingressos gratuitos para 63 instituições sociais.

O evento contemplou diversos setores da indústria criativa, incluindo audiovisual, música, moda, esporte, propaganda e marketing, tecnologia, design, games, inovação, empreendedorismo e ciência, refletindo a diversidade e as múltiplas conexões entre os diferentes segmentos. Dando continuidade à sua vocação, o Rio2C já tem data para a próxima edição: 26 a 31 de maio de 2026, sempre com foco nas novas tendências que impactam o setor.

Um dos pilares do Rio2C, a área de Mercado é responsável por movimentar centenas de milhões de reais a cada edição. A iniciativa fomenta de forma expressiva a indústria criativa brasileira e a economia da cidade ao viabilizar negócios e desenvolver conteúdos que impactam diretamente a cadeia produtiva, gerando empregos e criando oportunidades para os setores audiovisual, editorial, musical e de games. Os números contabilizam 701 executivos, players e investidores, além de 1.110 projetos inscritos nos pitchings e rodadas de negócios. Além disso, o Mercado contou com dinâmicas de relacionamento e formação como one2many, think-thank, mentorias, masterclasses e workshops com os principais executivos da indústria.

Os Mercados do Rio2C contaram com a participação das grandes empresas mundiais. No audiovisual, estiveram presentes PBS (EUA), Grupo Globo, InterMedya (Turquia), Netflix, Dynamo (Colombia), Banijay, Amazon Studios, RTVE (Espanha), Warner Discovery, Cimarron (Uruguai), SBT, Fremantle (Reino Unido), Record, MediaToon (França), Warner/Discovery, Secuoya (Espanha) Bandeirantes, Dori Media (Israel), Disney, AAA Entertainment (Nigéria), Paramount, 9Story (Canada), Boutique Filmes, Medcom (Panamá), Conspiração Filmes, Subbota (Rússia), Kondzilla, Ukbar (Portugal) e Gullane.

O Screening Room promoveu debates sobre os caminhos da indústria audiovisual na era digital, focando em modelos de monetização, inovação em financiamento, personalização do consumo, impacto da inteligência artificial e estratégias para a sustentabilidade e inclusão do setor. Entre os destaques estiveram Maria Rúa Aguete (OMDia), Paulo Samia (CEO do UOL), Aline Jabbour (Diretora da SamsungTV), Stephen Hodge (CEO da Ottera), Isabel Chung (Kocca – Coreia), Joelma Gonzaga (Secretaria do Audiovisual – MinC), Cris Moreira (VP da CNN Brasil), Monica Monteiro (Presidente da BRICS Women’s Business Alliance & Time Brasil CNBC), Afrouz Bavafa (CEO da SOOR Creative Media Arts – Irã), Claudine Bayma (Diretora Geral do Kwai), Márcio Tavares (Secretário Executivo do MinC), Alex Braga (Presidente da Ancine), Lucas Padilha (Secretário de Cultura do RJ), Leonardo Edde (Presidente da RioFilme), Marcelo Freixo (Presidente da Embratur) e João Paulo Pieroni (Superintendente do BNDES). Também participaram nomes das grandes empresas do setor – Netflix, Amazon, Case TV, Google, Paramount, UOL, TikTok, Sony Pictures, Meta, YouTube, Kwai, Globo, EBC – e representantes das distribuidoras, produtoras e de todo o ecossistema do segmento.

O Writers Room abordou a construção de elencos autênticos em realities, os desafios da criação em formatos não roteirizados, o crescimento das vozes autorais no cinema independente, a expansão narrativa dos podcasts e áudio séries, e os processos de adaptação literária para o audiovisual. Participaram Monica Albuquerque (VP de Conteúdo da Telemundo), Consuelo Cruz (Diretora de Desenvolvimento da Globo), Elisa Chalfon (Gerente de Conteúdo da Netflix), Adesua Okosun (Blackverse Studios – Nigéria) e Marisa Mestiço (Diretora de Conteúdo da Band), a apresentadora Adriana Galisteu, os cineastas Marcelo Caetano, Juliana Rojas, Jeferson De, João Jardim, Susanna Lira e Marianna Brennand, Ilda Santiago (Diretora do Festival do Rio), Renato Fagundes (Sócio e Diretor da Pindorama), Camila Justo (Head de Podcasts do Spotify) e Branca Vianna (Presidente da Rádio Novelo), a roteirista colombiana Camila Brugés e a escritora Socorro Acioli.

O palco Bits explorou como a inteligência artificial, a realidade virtual e novas tecnologias de captação e pós-produção estão redefinindo o audiovisual. Foram discutidas as mudanças nos fluxos de trabalho, os avanços em imagem e som e o potencial das experiências imersivas para transformar a relação com o público. Participaram o diretor da Quanta Marcelo Pedrazzi, o gerente de desnvolvimento de negócios da Dolby Daniel Martins, o produtor artístico Raphael Vieira, a diretora Hana Vaisman, o supervisor de efeitos audiovisuais Marcelo Siqueira, o CEO da O2 Paulo Barcelos, o cônsul do Québec Jason Naud.