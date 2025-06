35º Cine Ceará abre inscrições para mostras competitivas de longa e curta-metragem

O Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, um dos mais longevos festivais de cinema do Brasil, abre inscrições gratuitas para as mostras Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Mostra Olhar do Ceará. A 35ª edição do evento acontecerá de 20 a 26 de setembro, e os interessados em participar da seleção das três principais mostras do festival poderão se inscrever até 15 de julho, através do formulário que está disponível no site www.cineceara.com, onde também consta o regulamento.

Com acesso gratuito a toda a programação, o Cine Ceará ocupa um dos principais equipamentos culturais públicos do estado, o Cineteatro São Luiz, da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). Além de mostras competitivas, o festival realiza exibições especiais, mostras sociais, debates, homenagens, cursos, entre outras atividades.

A Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem é direcionada a filmes de países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha, nos gêneros de animação, ficção, documentário ou híbrido. Os longas inscritos devem ter sido concluídos a partir de 2024, com duração mínima de 60 minutos.

A Competitiva Brasileira de Curta-metragem é aberta a filmes dos gêneros de ficção, documentário, animação ou híbrido, realizados por produtores e/ou diretores brasileiros ou radicados no país há mais de três anos, com duração máxima de 25 minutos, concluídos a partir de 2024, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições do Cine Ceará.

A Mostra Olhar do Ceará é aberta a produtoras ou diretores cearenses, residentes ou não no Ceará. Podem ser inscritos filmes de curta-metragem de até 25 minutos e longa-metragem com duração mínima de 60 minutos, concluídos a partir de 2024, nos gêneros de ficção, documentário, animação ou híbrido, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições deste festival.

A exemplo das edições anteriores, a curadoria do Cine Ceará prioriza trabalhos inéditos e se identifica com ações de inclusão social, com isso reservará no mínimo 30% de participação para mulheres diretoras no conjunto das mostras competitivas. Todos os filmes selecionados deverão apresentar legenda descritiva para surdos e ensurdecidos, em idioma português, conforme determina o Ministério da Cultura.

Dentre os participantes da Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, serão agraciados com o Troféu Mucuripe os vencedores nas categorias: Melhor Longa-metragem, Direção, Atuação Principal, Atuação Coadjuvante, Roteiro, Fotografia, Montagem, Trilha Sonora Original, Som, Direção de Arte e Prêmio da Crítica. O Melhor Longa, eleito pelo Júri Oficial da Competitiva Ibero-americana, receberá prêmio no valor de R$ 40 mil, a ser pago sob a forma de recursos para distribuição da obra no Brasil, dentro dos critérios do regulamento.

Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, o Troféu Mucuripe será concedido aos vencedores nas seguintes categorias: Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro e Prêmio da Crítica.