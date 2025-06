Mostra de Cinema Cavideo exibe filmes nacionais em seis diferentes regiões do Rio

Com o objetivo de promover a descentralização e a democratização do acesso à cultura no Rio de Janeiro, a Mostra de Cinema Cavideo vai levar filmes brasileiros a seis regiões diferentes da cidade, em duas etapas do projeto. A primeira será realizada de 5 a 27 de junho, com a exibição de “Cidade de Deus – 10 Anos Depois” (foto, 2012), de Cavi Borges e Luciano Vidigal; “Mundo Novo” (2021), de Álvaro Campos; “Kasa Branca” (2025), de Luciano Vidigal; e “A Festa de Léo” (2023), de Luciana Bezerra e Gustavo Mello, em Santa Cruz, Cidade de Deus, Vista Alegre, Vidigal e Rocinha. A segunda etapa do projeto será realizada em julho, no cinema Estação Botafogo, com filmes de diretores de regiões periféricas, com programação ainda a ser divulgada.

Os filmes exibidos são de parceiros ou fazem parte dos mais de 350 filmes disponíveis do acervo da Cavideo, que nasceu como locadora, em 1997, e hoje é uma produtora de obras audiovisuais dirigida por Cavi Borges. Promover a circulação de filmes pela cidade sempre foi um dos objetivos dos projetos criados pela Cavideo. No ano passado, por exemplo, foi criado o bem-sucedido Espaço de Cinema Cavideo, que ocupou o Museu da Maré, com programação gratuita durante quatro meses.

Além da exibição dos filmes, a Mostra de Cinema Cavideo contará com debates após as sessões e uma oficina gratuita de como produzir e realizar filmes com Cavi Borges. O cineasta vai propor um desafio audiovisual para a criação de um filme de até três minutos. O participante com o melhor argumento vai receber um prêmio de R$ 3 mil para a realização do curta-metragem. O filme será exibido no Cinema Estação Botafogo, na segunda etapa do projeto.

A mostra, com entrada gratuita e tradução em Libras, tem apoio da RioFilme, órgão da Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio. O projeto foi selecionado através do edital de apoio a produção de mostras e festivais de audiovisual.