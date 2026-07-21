Carina Bini lança drama reflexivo sobre envelhecimento

O filme “Mil Luas”, reflexão profunda e acolhedora sobre o envelhecimento, dirigido e roteirizado por Carina Bini, estreia nos cinemas brasileiros em 23 de julho, com distribuição da Elo Studios.

A trama acompanha Chiara, uma imigrante italiana, mãe solo e independente, que vê seu mundo ruir após a venda do restaurante que construiu ao perseguir o sonho de uma vida melhor para si e para a filha. Entre memórias e perdas, ela embarca em uma jornada sobre o tempo, o afeto e a liberdade, redescobrindo sua força, sua autonomia e a coragem de recomeçar.

A atriz Thaia Perez interpreta Chiara ao lado de Beta Rangel, Nuno Leal Maia, Victor Abrão, Tiago Venusto e Paula Passos.

O longa foi selecionado para mais de 15 festivais no Brasil e no exterior, entre eles o 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o 23º Festival de Cinema de Cuiabá, o XIX Islantilla Cinefórum, o 13º Cinefem, o 9° Mònde – Festa del Cinema sui Cammini e o 8° Joburg Film Festival.

A equipe do filme é formada majoritariamente por profissionais da chamada melhor idade, reforçando a coerência entre a produção e os temas abordados pela obra.

Com produção da Atman Filmes, “Mil Luas” é uma coprodução entre Brasil e Itália. O projeto integrou o Selo Elas, iniciativa da Elo Studios voltada ao fomento do cinema realizado por mulheres e à promoção da equidade de gênero no audiovisual.