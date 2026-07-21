Mostra Cinema Conquista recebe inscrições para sua 17ª edição

A Mostra Cinema Conquista – Um Olhar para o Novo Cinema abriu as inscrições para sua 17ª edição, que acontece entre os dias 6 e 11 de setembro, no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista, na Bahia. Pela primeira vez, a programação contará com uma mostra competitiva, destinada à seleção e premiação de produções brasileiras de longa e curta-metragem. As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento.

A curadoria será realizada por uma comissão formada por profissionais do setor e contemplará até cinco longas e dez curtas-metragens produzidos em diferentes regiões do Brasil. Podem participar obras brasileiras dos gêneros ficção, documentário, animação ou experimental, finalizadas a partir de 1º de julho de 2025 e inéditas no município. Para além do júri oficial, a programação competitiva também contará com júri popular, formado pelo público presente nas sessões, que poderá votar nos filmes exibidos.