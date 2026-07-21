Premiado no Festival de Brasília, “Futuro Futuro” estreia nos cinemas

“Futuro Futuro”, vencedor do último Festival de Brasília, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, dia 23 de julho, pela distribuidora Cajuína Filmes, nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Poços de Caldas, Porto Alegre, São Paulo, Salvador e Vitória. A classificação indicativa é de 14 anos.

Produzido pela Vulcana Cinema e rodado em Porto Alegre, o filme é o quarto longa do diretor gaúcho Davi Pretto que, depois de “Castanha” (2014), “Rifle” (2016) e “Continente” (2024), transformou sua cidade natal em uma metrópole futurista. O longa é uma ficção-científica de baixo orçamento que se passa em um futuro distópico e investiga o perigo, a estupidez e o absurdo da inteligência artificial em um futuro precarizado, assolado pela constante crise ambiental e o sofrimento coletivo.

Inspirado pela literatura ciberpunk de William Gibson e Philip K. Dick, “Futuro Futuro” acompanha K, um homem de 40 anos que perdeu a memória e é acolhido por um clickworker solitário de 60 anos na região mais empobrecida de uma cidade constantemente castigada pela chuva. Ao experimentar um dispositivo de inteligência artificial altamente viciante durante um curso voltado a pessoas afetadas pela síndrome, o protagonista inicia uma jornada marcada pelo absurdo e pela tragédia em busca de compreender sua identidade e encontrar um lugar no mundo.

O longa combina ficção científica, questões ambientais, a crise da imagem e as desigualdades sociais em uma narrativa ambientada em um futuro próximo. Para interpretar K, personagem protagonista, o diretor escalou o potiguar Zé Maria, ator conhecido por seus trabalhos em filmes como “O Clube dos Canibais” (2018) e “Paloma” (2022), além da série “Maria e o Cangaço” (2025).

Zé Maria contracena com João Carlos Castanha, que batiza e protagoniza o primeiro filme do cineasta, além de Carlota Joaquina (“Seus Ossos e seus Olhos”), Clara Choveaux (“Luz nos Trópicos”) e Higor Campagnaro (“O Animal Amarelo”). Olivia Torres, atriz de “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de filme internacional, e protagonista de “Continente”, também empresta sua voz para o novo trabalho de Pretto.

Pretto é conhecido pelo drama de horror “Continente” (2024). Aos 25 anos, estreou seu primeiro longa “Castanha” (2014) no Festival de Berlim, seguido de “Rifle” (2016), também no festival alemão. Em “Futuro Futuro”, o cineasta retorna a sua cidade natal Porto Alegre e a coloca em um cenário distópico. Graduado em Cinema na PUCRS em 2008 e bolsista na residência alemã DAAD Berlin em 2018, Pretto foi premiado nos festivais de Brasília e Rio de Janeiro, além de ter passado por renomados festivais ao redor do mundo com suas obras, como Berlim, Sitges, FID Marseille, Edimburgo, Bafici, Hong Kong, Havana, Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e Festival de Karlovy Vary.