Okna Produções finaliza filmagens de “Alto Uruguai”, de Cristiane Oliveira

A Okna Produções acaba de concluir as filmagens de “Alto Uruguai”, quarto longa-metragem dirigido pela cineasta gaúcha Cristiane Oliveira. Produzido por Aletéia Selonk, o filme reforça uma parceria de longa data entre a realizadora e a produtora, iniciada com “Mulher do Pai”, primeiro longa da diretora, lançado em 2016. A trajetória da cineasta ao lado de Aletéia e da Okna também inclui “A Primeira Morte de Joana” e “Até que a Música Pare”.

O novo filme é uma coprodução com a empresa uruguaia Criatura Cine e conta a história de Júlia, uma fotógrafa de 28 anos que vive em São Paulo e cria sozinha o filho de nove anos. Quando surge a oportunidade de expor sua obra artística, ela descobre que a galerista responsável pela mostra é descendente do homem que escravizou seu antepassado indígena. Júlia então embarca em uma viagem íntima rumo ao passado inquietante de duas famílias, no Rio Grande do Sul. O longa é um drama intimista com toques de suspense psicológico sobre culpa e responsabilidade.

A obra nasceu dos sentimentos provocados por um encontro real e insólito vivido pela autora: Cristiane Oliveira conheceu por acaso uma descendente do homem que escravizou seu ancestral indígena. A protagonista Júlia é interpretada por Maiara Astarte. O elenco reúne ainda Chris Couto, no papel da galerista, Maria Manoella, Marat Descartes e Julia Katharine, além dos atores uruguaios Jorge Heller e Rafael Beltrán. A fotografia é de Bruno Polidoro, a direção de arte é de Adriana Borba e o som direto é de Marcos Manna.

O roteiro é assinado por Graciela Guarani, Gustavo Galvão e Cristiane Oliveira. Uma das pioneiras das produções indígenas no audiovisual brasileiro, Graciela Guarani dirigiu e escreveu o roteiro de diversos filmes, entre eles o documentário “Meu Sangue é Vermelho” (2019). Ela também foi autora do especial “Falas da Terra”, da TV Globo, e integrou a equipe de direção da segunda temporada da série “Cidade Invisível”, da Netflix.

Um dos grandes desafios durante a filmagem de “Alto Uruguai” foi a diversidade de locações. As filmagens passaram por diferentes municípios do Rio Grande do Sul e por São Paulo. No noroeste gaúcho, região conhecida como Alto Uruguai, o longa foi rodado em Santo Ângelo, Santo Cristo, Santa Rosa, Cândido Godói e Porto Mauá. Porto Alegre também recebeu parte das filmagens, enquanto a capital paulista marcou a etapa final do plano de filmagem, com locações como a Galeria Ricardo Von Brusky e o Bar Soberano.