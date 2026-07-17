Começam as filmagens da série “Café com Canela” no Recôncavo Baiano

Começaram esta semana, no Recôncavo Baiano, as filmagens da série “Café com Canela”, que será exibida no Canal Brasil. Baseada no longa-metragem homônimo, a produção da Rosza Filmes é uma adaptação da obra de Ary Rosa e Glenda Nicácio que, desta vez, compartilham a direção com Babu Santana. O ator protagoniza o seriado ao lado de Valdinéia Soriano, Fabrício Boliveira, Cláudia Di Moura, Mariana Nunes, Lucas Wickhaus, Arlete Dias, Aline Brune, Aldri Anunciação, Guilherme Silva, entre outros. A produção será filmada nas cidades de Cachoeira, Muritiba e São Félix, no Recôncavo Baiano, e contará com seis episódios.

O longa-metragem de 2017 foi premiado nas categorias de Melhor Atriz (Valdinéia Soriano) e Melhor Roteiro (Ary Rosa), além de vencer o Prêmio do Júri Popular no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O filme mostra cinco amigos que dividem histórias de amor, perda e sofrimento. Criada e roteirizada por Ary Rosa, a série amplia o universo apresentado no longa, com personagens marcados pelo afeto, pelo humor e pelas complexidades da vida cotidiana. Ambientada no tempo presente, a produção preserva a essência da obra original ao mesmo tempo em que incorpora novas histórias, conflitos e gerações, dialogando com temas atuais.