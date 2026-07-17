MiradaMundi_SP abre chamada para levar seis projetos paulistanos ao DocsMX

O programa MiradaMundi_SP, realizado pela APAN (Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro), com recursos da Spcine, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), abriu suas inscrições. Serão selecionados seis projetos documentais que participarão do DocsLab, plataforma de formação e mercado do DocsMX, um dos principais festivais de cinema documental da América Latina. Além da participação no evento, os selecionados viajarão com todas as despesas pagas pelo programa.

Cada iniciativa selecionada será representada por uma dupla formada por direção e produção executiva, totalizando 12 profissionais residentes na capital paulista. As atividades acontecerão presencialmente entre os dias 26 e 30 de outubro, na Cidade do México. Passagens aéreas, hospedagem, alimentação, transporte terrestre e seguro-viagem serão as despesas custeadas pelo programa para os selecionados. Durante o DocsLab, os participantes também terão acesso a mentorias, consultorias, atividades de mercado e oportunidades de networking com representantes da indústria audiovisual ibero-americana, ampliando as possibilidades de coprodução, circulação e desenvolvimento de seus projetos.

Os participantes serão distribuídos entre quatro iniciativas do DocsMX: a Plataforma IB, laboratório voltado ao desenvolvimento de documentários com mentorias, consultorias e apresentações para representantes da indústria; o Docs In Progress, destinado a projetos que já possuem um primeiro corte e buscam aprimorar sua etapa de montagem e finalização; o Lab de Distribuição de Impacto, focado na construção de estratégias para ampliar a circulação das obras; e a Oficina de Desenvolvimento de Projetos Cinematográficos Afrodescendentes México-Brasil, que promove o intercâmbio entre realizadores latino-americanos para fortalecer narrativas, processos criativos e futuras parcerias entre os dois países.

Podem participar equipes formadas por direção e produção executiva, com experiência comprovada na área audiovisual, residentes na cidade de São Paulo. Pessoas indígenas de qualquer Estado podem se inscrever, tendo os custos para a viagem à São Paulo custeados pelo programa. Além de passaporte válido e disponibilidade para participar das atividades presenciais no México, os selecionados deverão compartilhar registros da experiência, participar de ações de difusão promovidas pelo programa e apresentar um relatório sobre a formação realizada.

Completando a sua décima primeira chamada desde 2025, o programa vai levar, até o final deste ano, 200 profissionais do audiovisual da cidade de São Paulo para experiências internacionais.

Enquanto o acordo bilateral de coprodução amplia oportunidades de desenvolvimento, financiamento e circulação internacional de obras, o México avança na modernização do setor com a aprovação da nova Lei Federal de Cinema e do Audiovisual, que amplia mecanismos de incentivo, estabelece diretrizes para proteção dos profissionais diante do uso da Inteligência Artificial e é acompanhada de um incentivo fiscal de até 30% para produções realizadas no país. O cenário reforça as perspectivas de cooperação e internacionalização entre os mercados brasileiro e mexicano.

As inscrições estão abertas até 26 de julho, às 23h59 (horário de Brasília). O regulamento geral do programa pode ser acessado aqui. E o link para a inscrição é DocsLab – Festival Internacional de Cine Documental DocsMX.