“Barba Ensopada de Sangue” chega ao catálogo do Telecine e streaming

Estrelado por Gabriel Leone, “Barba Ensopada de Sangue”, de Aly Muritiba, chega simultaneamente ao Globoplay e Telecine com uma trama de suspense psicológico atravessada pelos silêncios de uma cidade litorânea. O filme estreia no catálogo nesta sexta-feira, dia 17 de julho, disponível via Globoplay, Prime Video e operadoras, e chega à TV no sábado, dia 18, às 22h, no Telecine Premium, com exibição também no Telecine Pipoca no domingo, dia 19, às 20h.

Baseado no best-seller de Daniel Galera, que assina o roteiro ao lado de Aly Muritiba e Jéssica Candal Sato, o longa acompanha um homem que parte em busca das próprias origens e encontra uma história marcada por uma ossada de baleia, a figura misteriosa do avô e moradores que parecem dispostos a manter o passado enterrado.

Lançado em 2012, o livro de Daniel Galera se tornou uma das obras de destaque da literatura brasileira contemporânea, foi traduzido para 11 línguas e publicado em 13 países. A obra também venceu o Prêmio São Paulo de Literatura como Livro do Ano, uma das principais premiações literárias do país. Na adaptação para o audiovisual, a atmosfera do romance ganha contornos de thriller, conduzindo a investigação de Gabriel por uma cidade onde cada encontro parece revelar uma nova versão sobre o que aconteceu com Gaudério, seu avô, interpretado por Ricardo Blat. O elenco também conta com Thainá Duarte como Jasmine, figura central no caminho do protagonista pela pequena comunidade litorânea.

Na trama, Gabriel retorna à fictícia Armação após uma conversa definitiva com o pai e passa a investigar o assassinato do avô. A busca o leva a reconstruir a história da família a partir de relatos fragmentados, lembranças imprecisas e versões contraditórias dos moradores. O percurso é atravessado pela dificuldade do personagem em reconhecer rostos, condição conhecida como “cegueira facial”, que o impede de identificar feições e torna ainda mais instável sua relação com as pessoas ao redor. Aos poucos, a investigação revela não apenas seu passado, mas também o esforço de uma cidade para enterrar o passado.