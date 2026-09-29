Canal Brasil exibe com exclusividade o longa “É Tempo de Amoras”

O Canal Brasil exibe, com exclusividade, o filme “É Tempo de Amoras”, de Anahí Borges, na quinta-feira, 1º de outubro, às 19h. A sessão marca a estreia do longa-metragem na televisão e acontece no Dia Nacional do Idoso e no Dia Internacional da Terceira Idade, reunindo nomes do elenco como Antonio Pitanga, Analu, Barbara Bruno, Jessica Córes, Rafael Pereira, Rosamaria Murtinho e Zezé Motta.

Protagonizado por Rosamaria Murtinho, o filme acompanha Pasqualina, uma mulher de 91 anos que vive em uma casa de repouso e decide romper com a rotina para reencontrar um antigo amor. Durante a viagem, ela conhece Pety, uma menina de 8 anos interpretada por Analu, que sonha em ter uma avó.

O encontro inesperado dá origem a uma amizade que transforma a vida das duas. Enquanto Pasqualina encontra na menina uma nova companhia para sua jornada, Pety passa a enxergar na nova amiga a possibilidade de construir o vínculo familiar que sempre desejou, chegando a tentar adotá-la.

Com uma narrativa que atravessa diferentes gerações, “É Tempo de Amoras” aborda temas como afeto, coragem, solidão e a possibilidade de criar novos laços em qualquer fase da vida.

O longa recebeu prêmios em festivais internacionais, entre eles, Melhor Filme no Made by Woman Independent Film Festival, na Áustria, e Melhor Filme Estrangeiro no LA Femme International Film Festival, nos Estados Unidos, ambos em 2025. Em 2026, Anahí Borges foi reconhecida como Melhor Diretora Estreante em Longa-Metragem no Istanbul Women Film Festival, na Turquia.