Documentário analisa legado e importância de Ruy Barbosa

Advogado, jornalista, senador, jurista, conferencista, diplomata, ensaísta, orador e abolicionista, o baiano Ruy Barbosa deixou sua marca nos mais importantes capítulos da história da formação do Estado brasileiro. O documentário inédito “A Voz de Ruy”, que estreia com exclusividade no Curta!, resgata a trajetória e o pensamento do político, destacando sua participação no fortalecimento da democracia. O conteúdo está disponível no CurtaOn – Clube de Documentários.

Com direção de Belisário Franca e produção da Giros Filmes, a produção apresenta imagens de arquivo e depoimentos inéditos de historiadores e juristas que, junto com trechos de dramaturgia, constroem uma retrospectiva da vida e da obra de Ruy Barbosa.

Nascido em um Brasil ainda sob o regime escravocrata, em 1849, Ruy Barbosa integra movimentos abolicionistas ao lado de Luiz Gama, Joaquim Nabuco e Castro Alves, pauta que inicia sua atuação como um agente público que iria repensar as estruturas do país.

O filme aborda o polêmico episódio da queima dos documentos do Ministério da Fazenda relacionados à escravidão. Pesquisadores explicam que o ato de Ruy Barbosa foi duramente criticado pelo movimento negro, que considerou a destruição dos papéis e notas de compra e venda um apagamento da memória dos escravizados. Por outro lado, afirmam historiadores, há registros de que a decisão teria sido tomada por questões políticas: para impedir que os senhores de engenho pleiteassem indenizações do Estado.

O documentário mostra como ele defendeu o ensino livre e o sufrágio direto e generalizado. E sua luta para a implementação da República e de um Estado federalista, sendo um dos responsáveis por escrever e assegurar os códigos do Estado de Direito na primeira Constituição republicana do país, antecipando preocupações com regimes autoritários.

“A Voz de Ruy” está disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial (CurtaOn.com.br). A estreia no Curta! é no dia temático Sextas de História & Sociedade, 2 de outubro, às 22h.