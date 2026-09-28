Cineclube Cavideo será inaugurado dia 30 de setembro, na Areninha Cultural João Bosco, no Rio
Em 30 de setembro, o produtor e ator Pedro Monteiro e o cineasta Cavi Borges lançam o Cineclube Cavideo, na Areninha Cultural João Bosco, em Vista Alegre, no Rio de Janeiro, que contará com 12 exibições gratuitas de filmes nacionais, todas seguidas de debate e com presença de intérprete de LIBRAS. A iniciativa dá continuidade à ideia desenvolvida com a implementação do Espaço de Cinema Cavideo, no Museu da Maré (2024) e em Vicente de Carvalho (2026). Assim como nos dois projetos anteriores, todo o equipamento adquirido para a abertura do espaço de exibição (projetor, computador, telão e aparelhagem de som) será doado para continuação do trabalho.
A curadoria das obras apresentadas é de Milena Manfredini, que também foi curadora da Mostra de Cinema Cavideo, realizada em 2025, que circulou por territórios periféricos da cidade do Rio de Janeiro. Os filmes exibidos foram escolhidos a partir da lista dos 50 melhores filmes brasileiros deste século, organizada em 2025 pelo jornal O Globo, com votação de 117 profissionais do audiovisual do país, entre eles Cavi Borges. O primeiro filme, com exibição em 30 de setembro, às 19h, será “Marte Um”, dirigido por Gabriel Martins. Também estão na programação, “Bacurau”, de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, “Saneamento Básico, o Filme”, de Jorge Furtado, “Ela Volta na Quinta”, de André Novais Oliveira, entre outros.
Durante o funcionamento do cineclube, será oferecida uma oficina, ministrada por Cavi Borges, para 20 jovens sobre a criação de filmes de baixo orçamento. Um curta-metragem será desenvolvido pela turma. O Cineclube Cavideo é realizado em coprodução com Subúrbio em Transe, e conta com o apoio da RioFilme, empresa da prefeitura do Rio, por meio do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2026.
Durante seus 29 anos de atividades, a Cavideo tem contribuição fundamental para o fomento do cinema nacional, e firmou inúmeras parcerias com espaços de projeção na cidade, como o Nós do Morro, no Vidigal, a Arteiros, na Cidade de Deus, Cinema de Guerrilha da Baixada, em São João de Meriti, Subúrbio em Transe, em Vista Alegre, entre outros.
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