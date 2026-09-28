Cinemateca Brasileira promove masterclass sobre o desaparecimento e a sobrevivência dos cinemas de rua no Brasil

No dia 30 de setembro, às 16h30, a Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, São Paulo) recebe a masterclass “Além da última sessão: os cinemas de rua, suas desaparições e sobrevivências”, ministrada pela professora e pesquisadora Talitha Ferraz. O evento acontece na Sala Grande Otelo e é gratuito e aberto ao público.

Nas últimas quatro décadas, os cinemas de rua brasileiros passaram por intensas transformações, marcadas por fechamentos, disputas pela manutenção de seus espaços e, em alguns casos, reaberturas. A masterclass discute esse cenário a partir de casos localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Recife, dialogando com as investigações que Talitha Ferraz desenvolve há duas décadas sobre histórias da exibição cinematográfica e espaço urbano no país.

O encontro também propõe um debate sobre a importância dos estudos historiográficos da exibição cinematográfica para pensar criticamente a preservação e os possíveis destinos dos cinemas de rua na atualidade.

A atividade terá acessibilidade em Libras e também será transmitida ao vivo pelo canal da Cinemateca Brasileira no YouTube.