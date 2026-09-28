Com Reginaldo Faria, “Perto do Sol é Mais Claro” estreia no Canal Brasil, nesta terça-feira, dia 29, às 21h30. Dirigido e roteirizado por Regis Faria, filho do ator, o filme conta a história de Regi, um engenheiro carioca de 85 anos que lida com a recente perda de sua esposa. Com a ajuda dos filhos, Marcelo (Marcelo Faria) e Candé (Candé Faria), o personagem passa pelo luto e mostra como o envelhecimento pode ser um processo marcado por vitalidade, desejo e capacidade criativa.

Em seu primeiro trabalho de ficção, Regis assume a fotografia, a câmera, o áudio, entre outras funções do cinema, em um retrato que se assemelha muito com a realidade do cineasta, tendo no elenco Reginaldo Faria, seu pai; Marcelo Faria e Candé Faria, seus irmãos; e Vanessa Gerbelli, sua esposa.

O longa foi exibido no Festival do Rio (2025), ganhou os prêmios de Melhor Ator (Reginaldo Faria) e Melhor Trilha Sonora (também composta pelo próprio Reginaldo Faria) no Los Angeles Brazilian Film Festival (2025), e recebeu Menção Honrosa no Festival de Cinema de Cuiabá (2026), onde Reginaldo Faria também levou o prêmio de Melhor Ator.