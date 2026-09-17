17º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa exibe 60 filmes e tem expressiva presença brasileira

Foto © Luciana Melo

De 1 a 11 de outubro, Lisboa volta a ser a capital do cinema lusófono com a chegada da 17ª edição do FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa. Ao longo de onze dias, o festival vai exibir 60 filmes, distribuídos entre o Fórum Lisboa, o Cinema City Campo Pequeno, o Auditório Camões e o espaço Avenidas – Um Teatro em Cada Bairro. Sob o mote da celebração conjunta dos seus 17 anos de existência e dos 30 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a programação deste ano cruza ficção, documentário, sessões especiais e mostras competitivas que atravessam as múltiplas geografias, identidades e memórias do espaço lusófono.

A sessão de abertura oficial está marcada para o dia 1º de outubro, no Cinema City Campo Pequeno, com a exibição da comédia brasileira “Verão da Lata”, de Santiago Dellape. O filme recupera uma história verídica que marcou o Rio de Janeiro no final dos anos 80: o aparecimento nas praias da cidade de milhares de latas contendo canábis, lançadas ao mar por traficantes. As mostras competitivas de longas-metragens, curtas-metragens, documentários e cinema infantil estendem-se até ao dia 11 de outubro, oferecendo ao público uma panorâmica diversificada da recente produção cinematográfica em língua portuguesa.

O cinema documental ocupa igualmente um lugar de destaque nesta edição, com diferentes olhares sobre identidade, memória, território e realidade social. Entre as propostas portuguesas encontra-se “Mamã Guiné, a Alma da Guiné-Bissau”, de Filipe Traslatti e Maurício Franco, um documentário que acompanha os preparativos do Carnaval Nturudu e celebra a reconstrução da identidade do povo guineense, dividido entre diferentes etnias e línguas, mas unido pela força da cultura e pelo legado da terra. A programação inclui também “Uma Casa com a Rua Lá Dentro”, de André Moniz Vieira, que reúne pessoas em situação de sem-abrigo, profissionais do serviço social e artistas de cinema num processo de criação coletiva, transformando fragmentos de vidas reais em curtas-metragens de ficção. Duas obras que, a partir de contextos distintos, colocam no centro do olhar cinematográfico a comunidade, a identidade e as experiências de quem habitualmente permanece à margem.