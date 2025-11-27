“Paraíso” analisa mito da democracia racial a partir de obra clássica de Gilberto Freyre

O livro “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre, lançado em 1933, é analisado até hoje. O estudo se tornou, entre críticas e elogios, referência na compreensão da formação da sociedade brasileira e, especialmente, de suas relações raciais. Em “Paraíso”, documentário que estreia com exclusividade no Curta!, a obra é a base para entender os efeitos duradouros e consequências da sociedade latifundiária, escravocrata e patriarcal brasileira.

O longa é uma produção original do Curta!, viabilizada através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para estreia no canal. Com direção de Ana Rieper, a produção é da Paladina Filmes, com narração da atriz Elisa Lucinda. Com imagens de arquivo, depoimentos inéditos e trechos do livro de Freyre, o documentário discute o mito da democracia racial com uma narrativa artística que liga o presente ao passado.

Num país de contrastes e símbolos bem marcantes, o documentário usa imagens de arquivos que sobrepõem a elegância de eventos sociais em locais como o Copacabana Palace, com o caos urbano, como as batidas policiais nos ônibus que deixam a praia, a poucos metros do hotel. Dos desfiles de moda à vigilância policial, a obra revela como a sociedade tenta mascarar suas contradições.

Intercalando trechos do livro com depoimentos de trabalhadores, que relatam suas histórias e desafios, o filme debate temas como latifúndio, exploração, conflitos rurais, classe social e escravidão.

As teorias de Freyre se tornaram base de muitos estudos e o mito da democracia racial se consolidou. Diante dos códigos sociais e estéticos que preservam as estruturas de classe e raça no país, a ideia da harmonia racial mascarou violências e preconceitos que seguem marcando a sociedade brasileira.

O documentário pode ser visto no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma. A estreia é no dia temático Sextas de História & Sociedade, 28 de novembro, às 21h30.