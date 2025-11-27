Mercado Audiovisual entre Fronteras divulga projetos premiados

Foto © Sérgio Rosa

A organização da quinta edição do Mercado Audiovisual entre Fronteras (MAEF) anunciou os projetos de longa-metragem agraciados com premiações que incluem consultorias de empresas latino-americanas e valores em dinheiro. O evento focado na realização de negócios e internacionalização reuniu, de 17 a 19 de novembro, profissionais e gestores públicos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em São Miguel das Missões (RS), no Tenondé Park Hotel.

Realizado pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), o 5º MAEF contou com a organização da Fundação Cinema RS (Fundacine), integrando as comemorações dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis no Estado.

Participaram do encontro 24 projetos de produções, sendo sete do Brasil, sete da Argentina, seis do Paraguai e quatro do Uruguai, país convidado da edição. Os Prêmios MAEF e Eva Piwowarski, que juntos somam US$ 6.500, foram entregues ao brasileiro “Rugido Jaguar” e ao argentino “La Carne de los Dioses”, respectivamente. O destaque das demais premiações foi o uruguaio “Tango Rosa”, que levou os prêmios Punctum Sales e Encuentro de Coproducción del Mercosur, além de menção especial da Reunião Especializada das Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (RECAM), essa última dividida com “Alguns Nomes Ainda Queimam” (Brasil), que também levou o Prêmio Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA). Já o Prêmio da RECAM, por sua vez, foi dividido entre “La Caza y la Pesca” (Paraguai) e “Las Tormentas Tropicales” (Argentina).

O festival anunciou o Paraguai como país-sede no próximo ano e formalizou a entrada permanente do Uruguai entre os países do MAEF.

O 5º MAEF teve correalização do Instituto de Artes Audiovisuais de Misiones (IAAVIM), da Argentina, Instituto Nacional do Audiovisual Paraguaio (INAP) e Agência de Cinema e Audiovisual do Uruguai (ACAU). Esta edição contou com o apoio institucional da Missões Film Commission e hospedagem oficial do Tenondé Park Hotel.

Confira os premiados do 5º Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF):

Prêmio Utopia Docs: “Tragédia Anunciada, as Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul” (Bit Filmes Ltda, Brasil)

Prêmio El Cuervo Filmes: “Aurelia” (Taguau Studio, Paraguai)

Prêmio Punctum Sales: “Tango Rosa” (Camila Bentancur, Uruguai)

Prêmio Encuentro de Coproducción del Mercosur: “Tango Rosa” (Camila Bentancur, Uruguai)

Prêmio Cacodelphia: “Aurelia” (Taguau Studio, Paraguai)

Prêmio FRAPA: “Alguns Nomes ainda Queimam” (Mundo Atlântico Filmes/Campos Neutrais Filmes/Wotter Filmes, Brasil)

Prêmio RECAM: “La Caza y la Pesca” (80 Mundos, Paraguai) e “Las Tormentas Tropicales” (Ojolote Cine, Argentina)

Prêmio RECAM – Menções Especiais: “Tango Rosa” (Camila Bentancur, Uruguai) e “Alguns Nomes ainda Queimam”

Prêmio MAEF (Júri oficial)

Prêmio MAEF: “Rugido Jaguar” (Lerigou, Brasil)

Prêmio Eva Piwowarski: “La Carne de Los Dioses” (25.27estudio, Argentina)

Menções Honrosas: “El perro y la campana” (Pororó Films, Paraguai) e “Teke Uneka” (Habitacion 1520 Producciones SRL, Argentina)