“Filhos do Mangue”, de Eliane Caffé, estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe, neste domingo, 30 de novembro, às 21h30, o longa-metragem “Filhos do Mangue”, dirigido por Eliane Caffé. Rodado em Barra de Cunhaú, uma das praias do município de Canguaretama, interior do Rio Grande do Norte, o filme apresenta a história de um homem encontrado ferido e sem memória em uma comunidade ribeirinha, desencadeando um julgamento popular que expõe conflitos locais e denúncias de violência e corrupção. A tentativa de reconstruir sua história leva a um julgamento popular que revela crimes e tensões envolvendo violência doméstica, tráfico humano e desvio de recursos públicos.

O filme venceu os prêmios de Melhor Direção (Eliane Caffé) e Melhor Atriz Coadjuvante (Genilda Maria) no Festival de Gramado, em 2024, além de render à diretora o troféu de Melhor Direção no FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Portugal), no mesmo ano. O elenco reúne Felipe Camargo, Roney Villela, Titina Medeiros, Genilda Maria, Thiago Justino, Jeniffer Setti e Luana Cavalcante.