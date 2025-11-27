Primeiro longa de Rafaela Camelo chega aos cinemas

“A Natureza das Coisas Invisíveis”, primeiro longa-metragem de Rafaela Camelo, estreia nesta quinta-feira, 27 de novembro, nos cinemas. O filme acompanha as férias de verão de Glória e Sofia, duas meninas de dez anos que se conhecem em um hospital e, unidas pelo desejo de deixar aquele lugar, embarcam em uma jornada agridoce sobre vida e morte, enfrentando perguntas e verdades que os adultos tentam suavizar.

Distribuído pela Sessão Vitrine Petrobras, o longa entra em cartaz em: Afogados da Ingazeira, Areal, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Casimiro de Abreu, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Guapimirim, Itaocara, Itapipoca, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Paraty, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.

A curiosidade infantil diante do desconhecido molda não apenas a trajetória das protagonistas, mas também a estrutura narrativa do filme, dividida em duas partes, uma ambientada no hospital e outra em um refúgio no interior de Goiás.

Com trajetória expressiva em festivais internacionais, o longa integrou a Seção Generation Kplus, do Festival de Berlim 2025, e já acumula importantes reconhecimentos: Melhor Roteiro, no 9º Santander International Film Festival 2025 – Opera Prima Competition; Melhor Filme do Júri Infantil, no 43º Festival Internacional de Cinema do Uruguai; Menção Especial do Júri, na Competição Ibero-Americana do 51º Festival Internacional de Cinema de Seattle (SIFF); e o prêmio Outstanding First Feature, no Frameline49 – Festival Internacional de Cinema LGBTQ+ de São Francisco.

No Brasil, o filme teve sua première no 53º Festival de Cinema de Gramado, onde conquistou três prêmios: Prêmio Especial do Júri, Melhor Atriz Coadjuvante (Aline Marta Maia) e Melhor Trilha Sonora (Alekos Vuskovic). Também encerrou o 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, integrou a programação da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e, às vésperas do lançamento comercial, saiu laureado do 33º Festival MIX Brasil com dois prêmios: Melhor Interpretação para Laura Brandão e Serena, e o Coelho de Ouro de Melhor Longa-Metragem Brasileiro. Mais recentemente, recebeu o Prêmio da Imprensa de Melhor Longa-Metragem, na 12ª Mostra de Cinema de Gostoso.

Coprodução entre Brasil e Chile, “A Natureza das Coisas Invisíveis” é produzido pela Moveo Filmes, Pinda Producciones e Apoteótica Cinematográfica.