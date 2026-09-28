Fala Tu Lab e Festival do Rio promovem aula aberta com o cineasta iraniano Asghar Farhadi

O Fala Tu Lab, projeto de formação de jovens cotistas de universidades públicas e bolsistas de instituições particulares, promove, em parceria com o Festival do Rio, uma aula aberta com Asghar Farhadi, renomado diretor iraniano duas vezes vencedor do Oscar. Marcado para 3 de outubro, às 11h, no Armazém Utopia, o evento terá entrada livre para o público, com distribuição de ingressos 1h antes. O encontro discutirá a jornada de Farhadi no cinema, que começou sua carreira fazendo curtas-metragens e hoje é conhecido por longas de ficção, como “A Separação” e “O Apartamento”, que o consagraram no circuito internacional e foram reconhecidos em importantes festivais, como a Berlinale, além de conquistarem o Oscar de Melhor Filme Internacional, respectivamente, em 2012 e 2017. O diretor recebeu ainda o Grand Prix do Festival de Cannes por “Um Herói”.

Farhadi apresenta, no Festival do Rio, seu novo longa, “Contos Paralelos” (Parallel Tales), em duas sessões de gala; no Cine Odeon e no Reserva Cultural Niterói.

Exibido na competição oficial de Cannes deste ano, o filme reúne no elenco Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney, Adam Bessa e India Hair. A trama acompanha uma escritora reclusa que observa os vizinhos do prédio em frente, em busca de inspiração para seu novo romance — até contratar um jovem enigmático como assistente e ver a ficção começar a se confundir com a realidade.

“Contos Paralelos” tem distribuição da Imovision no Brasil. A participação de Farhadi no Festival do Rio conta com apoio do Consulado da França no Rio de Janeiro, da Unifrance e do Fala Tu Lab, realizado pela Matizar Filmes em parceria com a Baluarte, e responsável pela organização da aula aberta.