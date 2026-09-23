23º Festival Internacional de Cinema Infantil anuncia os filmes vencedores

O 23º Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI 2026) anunciou, neste domingo, dia 27 de setembro, os vencedores da mostra competitiva online. “Palhaçada é Koisa Séria” conquistou o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular, “A Loja de Porcelanas” venceu como Melhor Filme na categoria Histórias Animadas, “Eu, Leo” foi consagrado o Melhor Filme em Histórias Curtas e “Pelo que Foi” garantiu o prêmio de Melhor Filme na Mostra Teen. A premiação, realizada online, também destacou as menções honrosas concedidas aos curtas-metragens “Esperança” (Histórias Animadas) e “Kika Não Foi Convidada” (Mostra Teen).

Os vencedores ganharão um pacote de acessibilidade oferecido pela Conecta Acessibilidade, parceira do FICI.

Com programação totalmente gratuita, a 23ª edição do FICI exibiu, entre os dias 22 e 30 de agosto, 10 longas-metragens em 18 sessões abertas ao público e 13 sessões para alunos do ensino fundamental de escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro. As sessões presenciais foram realizadas no Estação Claro Rio e no Estação Claro Gávea. Em sua plataforma online, o FICI exibiu 83 curtas-metragens de 18 estados brasileiros. O festival promoveu ainda o Fórum Pensar a Infância, reunindo educadores e especialistas para debater os desafios do desenvolvimento infantil.