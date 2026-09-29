Dirigido por Juliano Prado e Marcos Luporini, criadores da Galinha Pintadinha, e produzido pela Bromélia Produções, “Galinha Pintadinha – O Filme” estreia nos cinemas com distribuição da Imagem Filmes. O longa inaugura uma nova fase da personagem, com uma história inédita sobre aceitação e maternidade, e a Galinha falando pela primeira vez, novos personagens e novas músicas.

Depois de duas décadas construindo sua trajetória por meio de videoclipes, a Galinha Pintadinha estreia nos cinemas com uma história totalmente original criada por Juliano Prado e Marcos Luporini e um roteiro pensado do zero para a experiência da telona. A grande virada visual do filme é a migração da animação 2D, usada desde a criação da marca em 2006, para o 3D, criando a nova identidade da franquia, sob responsabilidade do estúdio gaúcho Hype Animation.

Na trama, a Galinha Pintadinha e o Galo Carijó esperam a chegada do primeiro filho na Vila de Galinhas, onde todos vivem com medo do Gavião que habita as montanhas. Uma cegonha atrapalhada troca os ovos e o Pintinho Amarelinho nasce no ninho do temido Gavião, enquanto um filhote de gavião vai parar no ninho da Popó. Para desfazer a troca e reunir a família, a Galinha Pintadinha precisará vencer os próprios medos para resolver esta situação na caverna do Gavião.

Do elenco clássico, a Galinha Pintadinha exerce, pela primeira vez, o papel de mãe e ganha sua própria voz, enquanto o Galo Carijó desponta como o pai atrapalhado e presente que rende parte do humor do longa. O Pintinho Amarelinho, com sua curiosidade sem limites, é quem dá início à aventura ao parar no lugar errado.

Do lado das novidades, o Gavião deixa de ser só a ameaça que assombra a Vila de Galinhas para ganhar uma história própria e o Bebê Gavião surge como contraponto do Pintinho Amarelinho, outro filhote em busca de um lar. A Borboletinha completa o time com seus poderes mágicos e dotes culinários, somando um toque de fantasia à jornada.

Ao lado de clássicos que já fazem parte do repertório afetivo de brasileiros de todas as idades, como “Galinha Pintadinha” e “Pintinho Amarelinho”, o filme também traz canções inéditas, compostas especialmente para a obra e que irão agitar os momentos mais marcantes da aventura da Popó nos cinemas.

Entre as novidades, está “Mentira, Mentira”, estrelada pela Baratinha e sua banda. A faixa acaba de ser lançada nos canais oficiais da Galinha Pintadinha e em todas as plataformas de streaming de música, em celebração à chegada do longa-metragem aos cinemas, marcando a volta de um clipe musical inédito ao canal oficial da personagem no YouTube, que reúne mais de 39 milhões de inscritos e soma 18 milhões de visualizações diárias.

Diferente do conteúdo voltado para crianças pequenas que consagrou a personagem no YouTube, o longa-metragem foi desenhado para reunir diferentes gerações na mesma sala de cinema, com uma história capaz de divertir crianças, jovens e adultos ao mesmo tempo, misturando sentimentos, como a emoção trazida pelo roteiro e a nostalgia das músicas que vivem no coração de todos os brasileiros.

Por trás da aventura, está também uma mensagem para os pais na plateia: por mais que sejam diferentes entre si, levem vidas e tenham comportamentos completamente distintos, quando o assunto são os filhos, todos têm muito mais em comum do que imaginam.