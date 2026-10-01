29º Festival Internacional de Cine de Punta Del Este abre inscrições

Estão abertas, até o dia 31 de outubro, as inscrições de longas-metragens de ficção e documentários para a Competição Ibero-Americana e a Mostra Panorama Internacional, do 29º Festival Internacional de Cine de Punta Del Este (FICPE). O festival acontece entre os dias 20 e 27 de fevereiro de 2027, em Punta Del Este e Maldonado, no Uruguai.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição online disponível neste link. Podem participar da Competição Ibero-Americana longas-metragens de ficção ou documentários produzidos na América do Sul, América Central e Caribe, México, Espanha e Portugal.

As obras, selecionadas mediante avaliação de júris compostos por profissionais do audiovisual, irão concorrer aos prêmios Mauricio Litman, no caso dos longas-metragens de ficção, e ao Lobo Marino, para os documentários, além do reconhecimento pelo voto do público.

Para a competição serão aceitas somente produções concluídas após o dia 1º de janeiro de 2026, longas-metragens com duração superior a 60 minutos e disponibilizados em formato digital. No caso de filmes de língua estrangeira, o material inscrito deverá incluir legendas em espanhol.

Além disso, é necessário que o filme seja inédito e não exibido durante o período de realização do Festival Internacional de Cine de Punta Del Este. Ainda assim, a organização reserva o direito de convidar produções para sessões especiais fora da mostra competitiva.

Evento do calendário oficial da Intendência de Maldonado, o FICPE é organizado pela Direção de Cultura com curadoria de Daniela Cardarello. Consolidado como uma plataforma de estímulo ao setor audiovisual uruguaio, o evento busca ainda formar público, promover o intercâmbio cultural e impulsionar o turismo na região.

A programação inclui exibições gratuitas em diferentes salas de Maldonado e Punta Del Este, além da presença de convidados internacionais, realizadores, artistas e representantes da imprensa especializada.