Documentário revisita a trajetória do músico Hyldon

Com depoimentos de artistas de diferentes trajetórias e gerações, como Liniker, Mano Brown, Seu Jorge, Sandra de Sá, Arnaldo Antunes e Wanderléa, o documentário “Hyldon – As Dores do Mundo” revisita a trajetória do músico a partir das canções que atravessaram gerações da música brasileira; “Na Rua, na Chuva, na Fazenda”, “As Dores do Mundo” e outros clássicos, como “Na Sombra de uma Árvore”, “Sábado e Domingo” e “Acontecimento”.

Dirigido por Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues, e produzido pela Osmose Filmes, em parceria com o Canal Curta!, o filme estreia nos cinemas em 1º de outubro, com distribuição da Curta Distribuidora, no Rio de Janeiro, na Estação Botafogo, no Cine Santa e no Cine Carioca José Wilker; em Poços de Caldas, no Instituto Moreira Salles; em São Paulo, também no Instituto Moreira Salles, SP Cine Olido e no CCSP – Sala Paulo Emílio; em Brasília, no Cine Brasília; em Salvador, no Grupo Sala de Arte; no Recife, no Cinema São Luiz; em Fortaleza, no Cinema Dragão do Mar; em Porto Alegre, na Cinemateca Paulo Amorim; e em Belém, no Cine Líbero Luxardo.

Realizado a partir dos 50 anos de “Na Rua, na Chuva, na Fazenda” — álbum de estreia de Hyldon, lançado em 1975 —, o documentário acompanha a formação do músico na Bahia, sua chegada ao Rio de Janeiro e a trajetória de sua carreira em âmbito nacional. As histórias que deram origem às composições revelam um artista que transformou experiências pessoais em um repertório que se tornou referência da soul music brasileira.

Com 90 minutos, o longa passou por eventos como o In-Edit Brasil, Festival do Rio e CineOP antes de chegar ao circuito comercial. O lançamento integra a campanha “Vá ao cinema ver um documentário”, promovida pela Curta Distribuidora.