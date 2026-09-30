30ª Mostra de Cinema de Tiradentes abre inscrições para filmes brasileiros

A 30ª Mostra de Cinema de Tiradentes está com inscrições abertas e gratuitas para filmes brasileiros de longa e curta-metragem. Realizadores e produtores podem inscrever suas obras gratuitamente até 28 de outubro, às 23h59, pelo horário de Brasília, no site www.universoproducao.com.br.

Podem participar filmes brasileiros em formato digital, finalizados a partir de 2026 e que não tenham sido inscritos em edições anteriores da Mostra Tiradentes. São elegíveis longas-metragens com duração superior a 60 minutos e curtas-metragens com até 30 minutos. Não serão aceitas obras ainda não concluídas, vídeos publicitários ou institucionais.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet. O responsável deverá preencher a ficha online e informar um link que permita a visualização do filme, preferencialmente pelo YouTube ou Vimeo, acompanhado de senha, quando necessária. Links de serviços de transferência ou download de arquivos, como WeTransfer e SendSpace, não serão aceitos.

Também deverão ser fornecidos uma foto do filme, nos formatos JPG, JPEG ou PNG, com tamanho entre 500 KB e 2 MB, e o link de um trecho de divulgação da obra. Links ou senhas incorretos que impeçam a visualização poderão invalidar a inscrição.

Realizada pela Universo Produção, a mostra chega à sua 30ª edição, de 22 a 30 de janeiro de 2027, em Tiradentes, Minas Gerais, em formato presencial, com ações on-line. A programação será inteiramente gratuita e reunirá pré-estreias mundiais e nacionais, mostras temáticas, homenagens, seminário, debates, encontros com os filmes, oficinas, Mostrinha de Cinema e atrações artísticas.

A programação contempla diferentes perspectivas da produção brasileira, com segmentos competitivos voltados a novos realizadores, cineastas com trajetória consolidada, curtas-metragens e obras produzidas em contextos de formação audiovisual.

A Mostra Aurora reunirá até sete longas-metragens inéditos no Brasil, de cineastas independentes em início de carreira. Serão elegíveis primeiros longas de seus diretores ou diretoras. Nas obras dirigidas por uma dupla, pelo menos um dos integrantes deverá ser estreante em longa-metragem, enquanto o outro poderá ter dirigido, no máximo, um longa anterior. Os filmes serão avaliados pelo Júri Jovem, composto por cinco participantes de 18 a 25 anos.

A Mostra Olhos Livres será composta por até sete longas-metragens, preferencialmente inéditos no Brasil, de realizadores com mais de um longa concluído ou trajetória consolidada. Voltada a filmes que inventam ou exercitam formas singulares e a liberdade de criação, terá seu melhor filme escolhido pelo Júri Oficial, com a concessão do Prêmio Carlos Reichenbach.

Entre os curtas, a Mostra Foco reunirá obras inéditas no Brasil com propostas desafiadoras, avaliadas pelo Júri Oficial. Já a Mostra Formação selecionará até 15 curtas produzidos em contextos universitários ou de formação audiovisual, com avaliação de um júri especial.

Os melhores filmes das mostras Aurora e Olhos Livres receberão, cada um, prêmio em dinheiro de, no mínimo, R$ 5 mil. A premiação prevê ainda R$ 2,5 mil para o melhor curta da Mostra Foco e R$ 1,5 mil para o melhor curta da Mostra Formação.

O Prêmio Helena Ignez, no valor de R$ 1 mil, destacará uma mulher em uma das funções de criação cinematográfica de um longa da Mostra Olhos Livres ou de um curta da Mostra Foco. Também estão previstos prêmios especiais dos júris das mostras Aurora e Olhos Livres e a votação do Júri Popular para melhor longa e melhor curta, conforme as condições do regulamento.

Os vencedores serão anunciados no encerramento, em 30 de janeiro de 2027, e receberão o Troféu Barroco, prêmio oficial da mostra. Algumas categorias também contarão com materiais e serviços cinematográficos oferecidos por empresas parceiras.

A seleção será realizada por uma equipe de curadoria nomeada pela coordenação do evento. A divulgação oficial dos filmes selecionados está prevista para a primeira quinzena de janeiro de 2027, no site www.mostratiradentes.com.br. As condições completas de participação estão disponíveis no regulamento.