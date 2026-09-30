Longa “A Estirada”, de Sérgio de Carvalho e Pedro von Krüger, conclui as filmagens no Acre

Foto © Cleiton Lopes

“A Estirada”, novo longa-metragem de Sérgio de Carvalho e Pedro von Krüger, concluiu as filmagens este mês no Acre. Filmado entre as Amazônias peruana e brasileira, o filme contou com uma equipe e elenco de diferentes países sul-americanos, que inclui o amazonense Adanilo ao lado de Bruno Gagliasso e nomes do cinema latino-americano, como os bolivianos Cristian Mercado (“Contra Corrente” e “Che”) e Erika Andia (“Puan”), além do peruano Fernando Bacilio (Melhor Ator no Festival de Cinema de Locarno, em 2013, por “El Mudo”, Silvia Majo, (Melhor Atriz no Festival de Lima, em 2026) e Naamin Timoyko, atriz trans peruana. O longa teve ainda um intenso processo de casting para recrutar atores locais nas regiões onde foi filmado e conta com a participação do povo indígena Ashaninka, reconhecido por seu protagonismo na defesa da Amazônia.

Descrito por Carvalho como um “river movie”, uma espécie de road movie sobre as águas dos rios amazônicos, o longa acompanha dois jovens numa jornada de sobrevivência e redenção pelo coração da floresta. Guiados por um ex-integrante do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso, organização considerada terrorista pelo governo do Peru, eles atravessam terras indígenas isoladas, até entrarem em território do povo Ashaninka, onde o narcotráfico encontra resistência.

A obra foi rodada em dois momentos do ciclo amazônico — cheia e seca — para registrar as transformações da paisagem e também refletir os efeitos das mudanças climáticas na região. Entre março e abril deste ano, as gravações aconteceram na região de Pucallpa, no Peru, próxima à fronteira com o Brasil. Em agosto, as filmagens foram finalizadas no município de Cruzeiro do Sul, no Acre, nos Rios Môa, Crôa e Gama e na Terra Indígena Ashaninka, aldeia Apiwtxa no Rio Amônia.

Carvalho e von Krüger retomam a parceria de “Noites Alienígenas”, do qual foram, respectivamente, diretor e diretor de fotografia. O longa, vencedor de cinco prêmios no Festival de Gramado (2022), incluindo Melhor Filme, foi o que revelou Adanilo. A produtora executiva é a amazônida Karla Martins e a gaúcha Samanta Sironi, também parceiras da dupla de diretores em “Noites Alienígenas”.

Produzido pela Saci Filmes, em parceria com a Eita Pau Produções e a Com Domínio Filmes, o longa tem coprodução e distribuição da Vitrine Filmes. “A Estirada” conta com patrocínio master da Petrobras.