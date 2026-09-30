RT Features anuncia produção de “Sílabas do Sábado”, adaptação do romance de Mariana Salomão Carrara

A RT Features anunciou sua nova produção, “Sílabas do Sábado”, adaptação do premiado romance de Mariana Salomão Carrara, “Não Fossem as Sílabas do Sábado”, da editora Todavia, com filmagem prevista para novembro.

“Sílabas do Sábado” acompanha Ana (Julia Stockler), arquiteta em gravidez avançada, que, em uma tarde de sábado, aguarda o marido, André, para carregarem juntos um quadro grande recém-emoldurado até em casa. André não chega: a caminho de encontrá-la, foi atingido pelo corpo de um homem que pulou do décimo andar. André e o homem morrem na calçada do prédio, e a vida de Ana, agora viúva, desmorona.

Sem dinheiro e sem forças, sua única saída é processar Madalena (Malu Galli), vizinha e viúva do homem que atingiu André ao pular do edifício. Mas é justamente Madalena quem aparece a sua porta oferecendo ajuda.

Exausta, Ana aceita o apoio da mulher, enquanto secretamente investiga suas finanças para processá-la. Contra todas as possibilidades, nasce entre elas uma amizade improvável. Quando a verdade explode no tribunal, Ana é forçada a escolher entre a indenização e a única família que lhe restou.

Com direção de Fabiana Winit e roteiro de Rita Piffer, “Sílabas do Sábado” tem produção da RT Features, de Rodrigo Teixeira, que tem em seu portfólio produções como “Me Chame pelo seu Nome”, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2018, “Ainda Estou Aqui”, em parceria com VideoFilmes e Mact Productions e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, “A Vida Invisível”, “Quando Eu Era Vivo”, entre outros.

O livro, sucesso de crítica desde o lançamento, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2023.