Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis celebra 25 anos e abre inscrições

A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que este ano celebra a sua vigésima quinta edição, abriu as inscrições, até 24 de maio, para a mostra competitiva de curtas-metragens nacionais e internacionais, com até 20 minutos de duração, e inéditos em Santa Catarina.

Longas-metragens brasileiros e internacionais também poderão ser inscritos, mas não participarão da mostra competitiva. O formulário para as inscrições está disponível em www.mostradecinemainfantil.com.br e os filmes selecionados serão divulgados no site e nas redes sociais da mostra a partir do dia 22 de julho.

Uma das maiores vitrines do audiovisual para crianças no Brasil e a mais longeva do gênero, a 25ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis será realizada entre os dias 9 e 17 de outubro, no Teatro Ademir Rosa, na sala de Cinema Gilberto Gerlach, no Centro Integrado de Cultura, e em mostras itinerantes para alunos de escolas públicas, comunidades da Grande Florianópolis e também pela internet, no canal exclusivo da mostra e por uma plataforma de streaming parceira.

A curadoria da mostra selecionará filmes e vídeos de qualidade técnica e artística, com conteúdo próprio para o público infantil, de acordo com a classificação indicativa do Ministério da Justiça. Os filmes selecionados, por exigência legal, devem ter versões com audiodescrição (para cegos e pessoas com deficiência visual), Libras e legendas para surdos e ensurdecidos. Caso os filmes selecionados ainda não possuam estas versões, a produção do evento entrará em contato com os realizadores para solucionar conjuntamente esta questão.

A mostra oferecerá três prêmios em dinheiro para a categoria de Melhor Filme Nacional, votado por um Júri Oficial, Prêmio Especial das Crianças, votado por um Júri Infantil, e o Melhor Filme votado por um Júri Popular. Os vencedores receberão cada um o valor de R$ 1.500,00. E o Melhor Filme Internacional receberá troféu e certificado da 25ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.