“Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira” estreia na HBO e HBO Max
Amanhã, dia 14 de abril, estreia o primeiro episódio de “Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira”, na HBO e na HBO Max. Composta por quatro episódios de 60 minutos, a série documental nacional mergulha na trajetória de Carlinhos Brown, explorando sua influência na música brasileira e suas conexões com a cultura afro-brasileira. Os demais episódios da produção serão lançados semanalmente, toda terça-feira, às 21h, no canal e na plataforma.
Carlinhos Brown revisita sua história a partir de suas raízes, da infância no Candeal à virada de chave que o projetou para o mundo, abordando, ao longo dos episódios, momentos marcantes, desafios e conquistas que atravessaram sua jornada. A produção apresenta um olhar íntimo sobre suas dores e alegrias, evidenciando como a música foi elemento central em sua transformação pessoal e artística.
Além de criar movimentos, reinventar ritmos e levar a cultura da Bahia para o mundo, Carlinhos hoje é reconhecido como um ícone global e o primeiro músico brasileiro a integrar a Academia do Oscar. A coprodução entre Warner Bros. Discovery, Giros Filmes e Candyall Music traz cenas inéditas e registros intimistas do músico, educador e empreendedor social.
A série documental reúne ainda depoimentos de importantes nomes da música e da cultura brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Arnaldo Antunes, Bell Marques, Luiz Caldas, Lan Lanh, Márcio Victor, Sarajane, Marieta Severo e Deborah Colker, que ajudam a construir um retrato afetivo e multifacetado do artista.
“Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira” tem direção geral de Bianca Lenti e Belisario Franca e produção de Mauricio Magalhães, Bianca Lenti, Belisario Franca e Beatriz Petrini. Pelo lado da Warner Bros. Discovery, assinam a produção Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Luciana Soligo.