O IV Fronteira – Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental (FFF), que acontece em Goiânia entre os dias 12 e 21 de abril, oferece espaço privilegiado de reflexão e crítica sobre as obras que serão exibidas nas diversas mostras que compõem o evento.

Para dezenas de novos críticos, esta é uma oportunidade de construir diálogos a partir de obras consagradas ou inéditas, de autores reconhecidos ou novatos, tendo como suporte a perícia e experiência de especialistas convidados, que conduzem esse trabalho de apreciação e análise, e de produção de novos conteúdos textuais.

As inscrições ficarão abertas até 7 de março, pelo site www. fronteirafestival.com . No próprio formulário de inscrição, o candidato deverá postar uma carta de apresentação, resumindo sua experiência crítica. Também será necessário indicar, no mínimo, 3 textos críticos publicados em qualquer veículo, meio ou contexto. Textos inéditos também serão aceitos, caso não haja publicações comprovadas.

Os encontros entre residentes e orientadores acontecem diariamente, entre 17 e 20 de abril, das 9h às 13 horas. Durante o trabalho, os selecionados terão a oportunidade de investigar mais profundamente os filmes das mostras e refletir acerca de problemas ligados à crítica de cinema, à arte e à cultura visual. Os participantes precisam estar presentes em todos os encontros e ter disponibilidade para acompanhar as exibições do Fronteira Festival. Cada crítico deverá produzir textos que serão publicados em um e-book, no site do festival, após o término da edição do Fronteira.