Diretor Roly Santos e o diretor de fotografia Vinni Gennaro

Após um período de quatro semanas de filmagens, na região de Curitiba (de 15 de julho a 11 de agosto), o longa-metragem “Águas Selvagens” teve suas últimas gravações na Argentina, em Andresito, na província de Misiones, entre os dias 18 e 19 de agosto. Esta é uma coprodução entre Brasil e Argentina. Do lado brasileiro, a produção é de Rubens Gennaro e Virginia Moraes, da Laz Audiovisual, empresa de Curitiba que produziu filmes como “Oriundi” (de 2000, estrelado por Anthony Quinn), “Cafundó” (2006) e “Anita e Garibaldi” (2013). Pela Argentina, a produção é da Cooperativa Romana Audiovisual, de Buenos Aires.

Com filmagens concluídas, o filme entra na etapa de pós-produção (montagem, edição de som, entre outros processos). Antes mesmo de ficar pronto, “Águas Selvagens” já tem lugar garantido na próxima edição do conceituado Festival de Cannes, na França, no ano que vem. Entre 57 concorrentes, o projeto do filme foi um dos contemplados em uma competição realizada no Festival Ventana Sur, em Buenos Aires, que tem vínculo com Cannes. Quando estiver pronto, será exibido dentro de uma mostra dedicada a filmes do gênero noir latino-americanos no Festival de Cannes.

“Águas Selvagens” tem um elenco formado por atores brasileiros, argentinos e uruguaios, como Roberto Birindelli, Mayana Neiva, Leona Cavalli, Allana Lopes, Juan Manuel Tallategui, Mario Paz, Daniel Valenzuella, Luiz Guilherme, entre outros. Falado em espanhol, o filme tem direção de Roly Santos e roteiro de Oscar Tabernise, ambos argentinos.