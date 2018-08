Dirigido por Gabriela Greeb, Hilda Hilst Pede Contato apresenta uma imersão na vida e obra de um dos nomes mais importantes da literatura brasileira, a partir de gravações inéditas deixadas pela própria escritora, que, entre 1974-79, tentou comprovar a imortalidade da alma registrando vozes de pessoas mortas.

Filmado na Casa do Sol, chácara onde morou em Campinas, e com a participação de amigos íntimos da escritora, o documentário também inclui intervenções poéticas e realidades paralelas.

O fio condutor da narrativa é um jantar póstumo na Casa do Sol, com seus amigos, conhecidos e amantes. Durante este encontro, diferentes realidades ocupam o mesmo espaço-tempo, de forma a justapor vivos e mortos, material e imaterial, passado e presente. A personagem da escritora, interpretada por Luciana Domschke, é construída a partir de registros sonoros, da época em que ela tentava por meio de experimentos eletromagnéticos, contato com amigos e escritores já falecidos. Toda a narrativa é construída a partir da voz da própria Hilda Hilst, dublada pela atriz.

O filme conta com material de arquivo inédito: cinquenta rolos de super 8 e mais de 100 horas de gravações da poeta buscando um canal de comunicação, seguindo os experimentos realizados pelo cientista sueco Friedrich Jurgenson, considerado por muitos o pai da EVP, Eletronic Voice Phenomenon.

Hilda Hilst Pede Contato, uma produção da Homemadefilmes com patrocínio da Petrobras e do Proac e distribuição da Imovision, estreia dia 2 de agosto nos cinemas.