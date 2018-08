O Universal TV estreará a sua mais nova série nacional Amigo de Aluguel, no dia 26 de agosto, às 23h. Com produção da O2 Filmes, a comédia é protagonizada por Felipe Abib (Vai que Dá Certo 2), que interpreta Fred, um ator que tem fobia de palco. Desempregado, sem perspectivas e com um filho de 9 anos para ajudar a criar, ele acaba aceitando um trabalho inusitado: Amigo de Aluguel.

Porém, Frederico não é um “amigo” qualquer. Ator e perfeccionista, ele estuda e cria personagens de ficção, sob medida, para a vida real dos clientes. Ele pode se transformar rapidamente em um namorado, tio, herdeiro, guru de autoajuda, padre, avô, mulher ou seja lá quem for. Por contradição do destino, ele, que é tão talentoso para consertar as vidas alheias, não consegue consertar sua própria vida.

Tudo começa quando Sara (Luciana Paes), ex-agente de Fred, tem a ideia de alugá-lo para ser o namorado de sua sobrinha Hannah (Laila Zaid) no casamento do ex-noivo. Com o sucesso da missão, Sara percebe que descobriu um novo e lucrativo negócio: Amigo de Aluguel. A maquiadora Angelina (Christiana Ubach) entra na trupe para ajudar nas caracterizações dos personagens que Fred inventa para as missões contratadas. Fred conta ainda com o apoio de Jun Ho (Thiago Amaral), seu melhor amigo e dono do karaokê onde ele mora de favor.

Amigo de Aluguel é uma série que mistura elementos da estrutura de séries procedurais: a missão do dia que se resolve no próprio episódio; e serializadas: através dos conflitos individuais que se desenvolvem durante toda a temporada.

A primeira temporada contará com cinco episódios e a cada semana um novo desafio para Fred e participações especiais.

Criada por Dainara Toffoli e Josefina Trotta, a série traz no elenco Luciana Paes (Crô: O Filme e novela Além do Horizonte), Thiago Amaral (Todas as Razões para Esquecer) e Christiana Ubach (minissérie Felizes para Sempre?), Julia Ianina (Carandiru) e César Mello (Lado a Lado). A direção é de Dainara Toffoli, Luis Pinheiro e Max Calligaris.