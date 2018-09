“A Cabeça de Gumercindo Saraiva” é uma ficção baseada no livro Gumercindo de Tabajara Ruas, também diretor e roteirista do longa-metragem. Gumercindo Saraiva foi um caudilho revolucionário do Partido Libertador, grupo conhecido como maragatos, que teve a cabeça cortada pelos legalistas durante a Revolução Federalista – revolta que marcou o Sul do Brasil, entre os anos 1893 e 1895.

O longa conta a saga do capitão rebelde Francisco Saraiva, filho de Gumercindo, interpretado por Leonardo Machado, e cinco cavaleiros para resgatar a cabeça do pai, levada à capital pelo major Ramiro de Oliveira, interpretado por Murilo Rosa, e dois ajudantes. No elenco, também se destacam Marcos Pitombo, Allan Souza Lima, Marcos Verza e Sirmar Antunes.

Filmado em 30 diárias, o longa teve como cenário seis cidades do Rio Grande do Sul, entre elas São Miguel das Missões, com a catedral missioneira Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Cambará do Sul, com cachoeiras e canyons vertiginosos, e São Francisco de Paula, com suas coxilhas onduladas. Além disso, algumas cenas foram filmadas no Theatro São Pedro, em Porto Alegre.