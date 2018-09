O Mercado de Ideias Audiovisuais, novidade da edição deste ano da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, anunciou o prêmio para roteirista com mentorias e uma bolsa de R$ 30 mil, pelo período de seis meses. O vencedor será escolhido entre os 20 projetos selecionados para as rodadas de negócios entre cineastas, produtores e players brasileiros e internacionais, que integram o evento. O prêmio será oferecido pelo Instituto Olga Rabinovich, organização filantrópica dedicada a apoiar o desenvolvimento de profissionais e projetos audiovisuais, que fará seu pré-lançamento durante a 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Produtores e cineastas com projetos de longas-metragens em desenvolvimento podem fazer a inscrição até 23 de setembro pelo site da Spcine.

O Encontro de Negócios possibilitará rodadas de conversas divididas em duas categorias: Internacional e Regional. Na primeira, produtores de todo o país terão a chance de apresentar suas ideias a fundos internacionais, coprodutores, festivais e agentes de venda internacional. Entre os participantes confirmados estão: Films Boutique (França/Alemanha), Komplizen Film (Alemanha), Les Films du Fleuve (Bélgica), Kwassa Films (Bélgica),CDP Productions (França) e Under the Milky Way (França/VOD).

Já a Categoria Regional é voltada exclusivamente para projetos de longas-metragens de produtoras localizadas fora da cidade São Paulo. O objetivo é trazer realizadores de outras regiões do Brasil para coproduzir com experientes produtoras paulistas de audiovisual. Entre os participantes confirmados para o encontro da Categoria Regional estão as produtoras brasileiras: Gullane, O2 Filmes, Bossa Nova Films, Pródigo, Primo Filmes, Coração da Selva, Mixer, Academia de Filmes e Núcleo Movie&Art/Casa Redonda.

Uma comissão especializada vai pré-selecionar 10 projetos para a Categoria Internacional e 10 projetos para a Categoria Regional.

O Mercado de Ideias Audiovisuais integra uma nova área da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Esta edição é uma realização da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Spcine e Cinema do Brasil – SIAESP.