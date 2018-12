A Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) abriu as inscrições para o Prêmio ABC 2019. Os interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição, até 10 de fevereiro, disponível no site www.abcine.org.br, e fazer o upload de seus trabalhos entre os dias 7 de janeiro e 28 de fevereiro de 2019, para as seguintes categorias:

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário

Melhor Direção de Arte Longa-Metragem

Melhor Montagem Longa-Metragem

Melhor Som Longa-Metragem

Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem

Melhor Direção de Fotografia Série de TV

Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil

Este ano, as categorias para longa-metragem irão considerar tanto os filmes do gênero ficção quanto os do gênero documental. Os Longas inscritos concorrem automaticamente nas cinco categorias (fotografia ficção, fotografia documentário, arte, som e montagem). Já os Filmes Estudantis serão indicados pelas Instituições de Ensino Audiovisual que, após o preenchimento da inscrição no site, deverão encaminhar uma carta confirmando as indicações.

Os vencedores serão escolhidos através de votação dos sócios da ABC, em dois turnos. O primeiro turno será realizado entre os dias 10 e 25 de abril de 2019, e os cinco trabalhos mais votados em cada categoria vão para a votação final que será realizada entre os dias 25 de abril e 11 de maio de 2019.

As regras para todas categorias podem ser conferidas no regulamento no site da ABC: http://abcine.org.br/site/regulamento-3.

A cerimônia de premiação acontece no dia 18 de maio, na Cinemateca Brasileira, e irá encerrar a programação da Semana ABC, que acontecerá entre os dias 15 e 17 de maio de 2019, na Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino – São Paulo).

Evento anual gratuito, aberto ao público, promovido desde 2002 pela Associação Brasileira de Cinematografia, a Semana ABC tem o objetivo de apresentar ao mercado, estudantes e profissionais do audiovisual novas tendências de trabalho e gerar reflexão em torno de temas variados por meio de conferências, painéis e debates, que reúnem profissionais de diversas áreas do setor, do Brasil e do exterior, além de outras atividades, como a exposição de equipamentos, que conta com as principais locadoras e fabricantes de câmeras, e lançamentos de livros de profissionais e pesquisadores da cinematografia e audiovisual brasileiros.

A programação da Semana ABC 2019 contará com cerca de doze mesas sobre diversos temas, divididas ao longo dos três dias de programação, como as tradicionais mesas voltadas à educação, som, direção de fotografia, direção de arte, montagem e pós-produção, com a participação convidados nacionais e internacionais.

Todo conteúdo da Semana e Prêmio ABC é disponibilizado gratuitamente no YouTube e site da associação ainda durante a semana do evento, com o objetivo de ampliar ainda mais o alcance dos temas e debates que foram apresentados ao longo do evento. Todo o histórico da Semana & Prêmio ABC está disponível no site abcine.org.br.