Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas que integram o programa de capacitação e formação da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece de 18 a 26 de janeiro de 2019. Os interessados devem ler o regulamento e preencher o formulário disponível no site oficial do evento, mostratiradentes.com.br, até 4 de janeiro. Marca esta edição a grande diversidade de abordagens da linguagem e do fazer cinematográfico para as diferentes faixas etárias das oficinas. São 10 modalidades, com oferta de 270 vagas para atender a variados públicos e interesses. Todos os anos, a Mostra Tiradentes oferece formação e capacitação técnica para o mercado de cinema, com oportunidades para a nova geração de atores e realizadores.

A principal novidade deste ano é a interação com as novas tecnologias da área, especialmente os smartphones. Oficinas como “Documentários em Vídeo Digital” (para o público adulto), “Cinelabeduca” e “Animando Gente com Pixilation” (ambas para o público infanto-juvenil) serão oferecidas pela primeira vez em Tiradentes e propõem ensinar aos alunos estratégias audiovisuais que eles poderão reproduzir depois em casa, com seus celulares.

Destaque também para as oficinas de atuação para diferentes faixas etárias. Os interessados na arte da interpretação terão três opções para descobrir, ou aprimorar, os segredos da performance para a câmera. Na oficina de “Interpretação para Cinema e TV”, com a instrutora Isadora Ferrite, o público adulto vai poder improvisar as histórias escolhidas e decupar as cenas. Já “Dramaturgias do Corpo e Espaço”, ministrada por Marcelo Aquino, pretende oferecer propostas de treinamento, improvisação e composição para intérpretes, transitando na fronteira entre diferentes formas de expressão artística. E “Mergulho nas Cenas – Do Teatro ao Cinema”, comandada por Marizabel Pacheco, vai atender a demanda do público infantojuvenil pela arte de interpretar.

Integram também o Programa de Formação da 22ª Mostra Tiradentes oficinas que irão atender à demanda por profissionalização nas práticas tradicionais do fazer audiovisual. “Direção para Cinema”, ministrada pelo cineasta Luiz Carlos Lacerda, o “Bigode”, vai focar nas noções básicas da mise-en-scène cinematográfica – desde o roteiro e sua decupagem técnica, à construção da linguagem por meio da utilização dramatúrgica das lentes, e o processo de realização. Completam a tríade audiovisual “Prática de Roteiro para Cinema”, em que a instrutora Renata Mizrahi irá apresentar as várias etapas de desenvolvimento do script; e “Produção para Cinema”, ministrada por Alessandra Haro, que vai proporcionar o aperfeiçoamento dos conhecimentos na área.

Por fim, crianças e adolescentes vão poder explorar ainda o universo da produção de retratos com “Fotografia Encenada”, da instrutora Bete Bullara, do Cineduc. Ao final da oficina, será apresentada ao público uma exposição fotográfica digitalizada.