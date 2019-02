Até 22 de março, realizadores nacionais podem inscrever gratuitamente seus curtas-metragens no VI Festival de Finos Filmes, que acontece de 22 a 26 de maio, em São Paulo. Para a inscrição, os filmes devem ter no máximo até 20 minutos. Não há categorização por nacionalidade ou gênero.

Em 2018, foram inscritas cerca de 600 produções, de diferentes estados do país; destas, foram selecionados 12. Como tem sido de praxe, os filmes são seguidos de debates. O festival já recebeu em suas mesas: Fernando Haddad, Maria Rita Kehl, Nuno Ramos, Laís Bodanzky, Camila Márdila, Facundo Guerra, Maurício Pereira, Cláudio Couto, Bianca Santana e muitos outros.

Para a nova edição, o Finos Filmes conta com apoio do Museu de Imagem e Som (MIS-SP), Matilha Cultural, FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado e Belas Artes – locais onde os filmes são apresentados gratuitamente. Este ano, uma novidade: em parceria inédita com o Festival Path, o Finos Filmes levará ao evento de tecnologia inovação duas mostras: 1) seleção especial com os curtas-metragens de destaque de 2019 e 2) seção exclusiva com os filmes de destaque dos seis anos de sua história. As exibições acontecerão nos dias 1 e 2 de junho, em horários e locais a ser divulgados.

Mais informações sobre regulamento e mais detalhes sobre inscrições, no site www.finosfilmes.com.br.