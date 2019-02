As Ineses, dirigido pelo argentino Pablo José Meza, estreia nesta quinta-feira, dia 14 de fevereiro, nas cidades de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Aracaju, Curitiba, Palmas e Vitória.

O diretor e roteirista argentino aposta mais uma vez, ao levar para o cinema, os segredos escondidos nas cidades do interior da Argentina. Tema com o qual ele estreou em seu primeiro longa, “Buenos Aires, 100 quilômetros” (2004) e que o inspirou a levar adiante a comédia de costumes As Ineses, uma coprodução entre Brasil e Argentina, produzido pela Cinematres, em parceria com a Cubo Filmes, que será distribuído no Brasil pela Okna Distribuidora.

As Ineses conta a história de Carmen e Rosa. As amigas são vizinhas e moram lado a lado. Por essas coisas da vida que não se explica, ambas as mulheres possuem o mesmo sobrenome – García –, engravidaram na mesma época e dão à luz no mesmo dia e no mesmo hospital da cidade onde moram. A surpresa vem no momento em que os pais recebem seus bebês e percebem que suas filhas parecem terem sido trocadas por engano após o parto. O casal loiro recebe a bebê morena e o casal moreno, a bebê loira. A confusão se instaura e as mães decidem colocar o mesmo nome para as duas garotas e resolver o problema de imediato.

O filme se passa em 1985, quando ainda não era comum testes de DNA para determinar a paternidade de uma criança. A chave para entender os códigos presentes na trama é o pulso das cenas artísticas onde as combinações de montagem, arte e figurino permite recriar o cativante cinema de costumes argentino, cuja localização é uma cidadezinha distante de Buenos Aires, meio esquecida no tempo.

As Ineses é estrelado por grandes nomes da dramaturgia argentina. Brenda Gandini é uma das protagonistas da história, personificando Carmen, a mãe da “bebê loira”, e podemos vê-la contracenando com Maria Leal, sua mãe. Luciano Cáceres compõe um homem comum do interior do país, longe de estereótipos. Além destes talentos latino-americanos, o filme conta também com a participação de André Ramiro, ator carioca que estreou no cinema nacional ao lado de Wagner Moura em Tropa de Elite, de José Padilha.

Ao seu lado, outro brasileiro participa do elenco, Rafael Sieg, ator gaúcho radicado no Rio de Janeiro, que integrou o elenco de novelas e séries na TV Globo, GNT e HBO. No cinema, são mais de 15 curtas e longas, entre eles “Simonal” e “Bem praLá do Fim do Mundo”.

As Ineses é uma comédia de costumes onde o humor surge em momentos desconfortáveis exibidos em rotinas “cotidianas”. Um filme que vagueia entre várias circunstâncias de modo leve, tais como a questão da identidade, do preconceito e da religião, sem se concentrar em nenhum tópico, mas o suficiente para fazer refletir.