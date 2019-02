O programa Cinema do Brasil anunciou a abertura das inscrições para a 11ª edição do Prêmio de Apoio à Distribuição, que tem como objetivo principal estimular a circulação internacional de produções brasileiras. As inscrições para a primeira fase podem ser feitas até 30 junho.

O Cinema do Brasil é um programa de exportação, que existe desde 2006, e reúne cerca de 180 associados em todo o país. Foi implementado pelo Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (SIAESP), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e conta com o apoio da Agência Nacional de Cinema (ANCINE) e do MRE – Ministério das Relações Exteriores. Suas ações têm como objetivo a internacionalização do cinema brasileiro, e para isto, incentiva coproduções e a circulação de filmes brasileiros em festivais internacionais e, principalmente, a distribuição em outros países.

Desde 2009, o Cinema do Brasil promove o Prêmio de Apoio à Distribuição; entre 2009 e 2019, foram apoiados lançamentos de 125 filmes em mais de 40 territórios pelo mundo.

O foco do prêmio de apoio à distribuição é consolidar a presença em territórios onde o mercado audiovisual brasileiro já estabeleceu conexões e públicos, como Portugal, França, Espanha e EUA, e conquistar novos territórios onde o cinema brasileiro tem grande potencial para ser descoberto.

Podem participar do processo de seleção distribuidores internacionais que farão o lançamento de filmes brasileiros, cujos direitos sejam detidos por uma das empresas associadas ao Cinema do Brasil. Para se inscrever, o distribuidor deve enviar um plano de lançamento e o orçamento, o qual deve demonstrar também o seu próprio investimento. O valor do prêmio, que pode chegar até US$ 15 mil (quinze mil dólares americanos), deve ser investido na promoção e divulgação do filme, no momento do seu lançamento em salas de cinema.